Theo đó, thỏa thuận chuyển nhượng này trị giá khoảng 800 triệu euro (tương đương 865 triệu USD). Quá trình chuyển giao dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2025, sau khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Thái Lan. Giá trị chuyển nhượng thực tế sẽ được xác định vào thời điểm hoàn tất giao dịch.



Ông Radek Pluhar, CEO của Home Credit Group cho biết: "Đây sẽ là một khởi đầu mới đầy thú vị. Chúng tôi đang chuẩn bị cho việc chuyển giao và tôi tin rằng công ty sẽ ngày càng thành công hơn nữa".

Tờ Bloomberg nhận định việc thoái vốn tại Việt Nam là nỗ lực của Home Credit trong việc tinh giản hoạt động trong bối cảnh PPF - được kiểm soát bởi gia đình của cố tỷ phú người Cộng hòa Czech Petr Kellner - chuyển trọng tâm đầu tư trở lại châu Âu. Công ty đã xem xét lại các hoạt động kinh doanh tại châu Á sau khi hủy bỏ đợt IPO trị giá 1,5 tỷ USD tại Hong Kong vào năm 2019.

Home Credit hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008. Trong 6 tháng đầu 2023, công ty báo lợi nhuận sau thuế đạt 211 tỷ đồng.

Trước chi nhánh Việt Nam, Home Credit đã bán các chi nhánh tại Indonesia và Philippines cho Bank of Ayudhya - chi nhánh Thái Lan của tập đoàn tài chính Nhật Bản Mitsubishi UFJ Financial Group.

Lợi nhuận 9 tháng 2023 của Ngân hàng Thương Mại Siam đạt hơn 1 tỷ USD

Trên website chính thức của mình, Ngân hàng Thương Mại Siam (SCB) công bố báo cáo lợi nhuận ròng 11,8 tỷ Baht trong quý 3 năm 2023, giảm 6,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của Ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2023 đã tăng 21,2% so với cùng kỳ lên 36,6 tỷ Baht (tương đương hơn 1 tỷ USD).

Như vậy, số tiền mà Ngân hàng SCB thuộc SCBX mua lại Home Credit Việt Nam chỉ bằng 9 tháng lợi nhuận của ngân hàng lâu đời nhất Thái Lan.

Còn trên website này, Công ty TNHH Đại chúng SCB X (SCBX) đã báo cáo lợi nhuận ròng hợp nhất là 43,5 tỷ Baht (~1,2 triệu USD) vào năm 2023, tăng 15,9% so với cùng kỳ.

Tổng thu nhập hoạt động tăng 10,8% so với cùng kỳ lên 171,1 tỷ Baht (~4,7 tỷ USD). Chi phí hoạt động tăng 2,7% so với cùng kỳ lên 71,8 tỷ Baht, dẫn đến tỷ lệ chi phí trên thu nhập giảm đáng kể xuống 42%, giảm so với mức 45,2% của năm trước.

"Điều này phản ánh cam kết của chúng tôi về quản lý chi phí hiệu quả và nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động", SCBX khẳng định với nhà đầu tư trong một thông báo.

Công ty đã dành khoản dự phòng 43,6 tỷ Baht cho năm 2023, tăng 28,9% so với cùng kỳ, như một phản ứng thận trọng nhằm tạo ra tấm đệm trước cho những bất ổn địa chính trị toàn cầu và sự phục hồi kinh tế không đồng đều ở Thái Lan. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (NPL) duy trì ở mức 160%, bằng mức năm ngoái.

Chất lượng tài sản của SCBX nhìn chung được kiểm soát tốt. Tỷ lệ nợ xấu là 3,4% vào cuối năm 2023, cao hơn một chút so với mức 3,3% ghi nhận cuối năm 2022. Tỷ lệ an toàn vốn duy trì ở mức cao 18,8% và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) cuối năm 2023 ở mức 9,3%.

"Năm 2023, SCBX tập trung hỗ trợ những khách hàng tiếp tục bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19. Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước phục hồi không đồng đều, nợ hộ gia đình cao và rủi ro bên ngoài gia tăng, công ty đã tăng các khoản cho vay tiêu dùng không có bảo đảm lên 24% so với năm trước, với dư nợ cho vay trong phân khúc này lên tới khoảng 165 tỷ Baht (~4,6 triệu USD)", Tổng Giám đốc của SCBX Arthid Nanthawithaya nêu.

Ông nói tiếp: "Trong giai đoạn chiến lược tiếp theo của chúng tôi, công ty sẽ tập trung vào việc nâng cao hiệu quả, quản lý chi phí hợp lý, phát triển năng lực công nghệ và tăng cường ổn định tài chính. Cách tiếp cận này nhằm mục đích định vị SCBX như một động lực phát triển kinh tế quan trọng, mở rộng dịch vụ cho khách hàng và tạo ra giá trị cho cổ đông".