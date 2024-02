Mới đây, VinFast Auto (VFS), nhà sản xuất xe điện thuộc Tập đoàn Vingroup, công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2023 (chưa kiểm toán).



Theo đó, chỉ riêng quý 4/2023, VinFast ghi nhận doanh thu đạt 10.418 tỷ đồng (437 triệu USD), tăng 26% so với quý trước và tăng 133% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu cả năm 2023 của VinFast đạt 28.596 tỷ đồng (1,198 tỷ USD), tăng 91% so với năm trước.



Biên lợi nhuận tăng đáng kể nhờ tối ưu hóa chi phí. VinFast cho biết biên lợi nhuận gộp đã cải thiện đáng kể so với năm 2022, từ âm 82% xuống âm 46%.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ Vingroup, năm 2023, mảng sản xuất đóng góp hơn 28.000 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi mức 13.000 tỷ của năm trước.

Tuy nhiên, mảng này vẫn chịu lỗ hơn 33.000 tỷ đồng trước thuế vào năm ngoái. Khi hợp nhất vào kết quả kinh doanh của tập đoàn, khoản lỗ được bù đắp bởi phần lợi nhuận từ kinh doanh chuyển nhượng và cho thuê bất động sản.

Theo VinFast, hãng đã bàn giao tổng cộng 34.855 chiếc ô tô điện trong năm tài chính 2023, tăng 374% so với năm 2022. Nếu tính riêng quý 4/2023, VinFast đã bàn giao 13.515 xe, tức tăng 35% so với quý trước.

Với xe máy điện, VinFast đã bàn giao tổng cộng 72.468 chiếc trong năm 2023. Xét riêng trong 3 tháng cuối của năm 2023, VinFast bàn giao 24.309 chiếc, kém khoảng 4.000 chiếc so với quý trước nhưng vẫn tăng khoảng 48% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu đạt khoảng 400 điểm bán hàng toàn cầu đến cuối năm 2024. Đồng thời, tăng năng lực cạnh tranh tại các thị trường tiềm năng, gần Việt Nam như Indonesia và Ấn Độ.

Công ty đặt mục tiêu giao 100.000 xe trong năm 2024. VinFast tin rằng việc triển khai các kế hoạch tối ưu chi phí sẽ giúp cải thiện hơn nữa tỷ suất lợi nhuận.

Quý cuối năm 2023, VinFast chuyển từ mô hình phân phối trực tiếp sang xây dựng mạng lưới đại lý tại Mỹ, toàn cầu. Riêng tại Mỹ, nhà sản xuất này có 13 cửa hàng tại California, 6 đại lý ở các bang Bắc Carolina, New York, Texas, Florida và Kansas.

VinFast tập trung thị trường Indonesia, Ấn Độ

Ông Phạm Nhật Vượng chuyển từ vai trò Chủ tịch sang ghế Tổng Giám đốc Vinfast hồi đầu tháng 1/2024. Từ đó đến nay, hãng xe Việt đã đi rất nhanh trong các kế hoạch tiến quân ra nước ngoài.

Trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS 2024) diễn ra trong trung tuần tháng 2 này, VinFast đã ký biên bản cung cấp 600 xe điện cho 3 doanh nghiệp tại Indonesia, gồm PT Energi Mandiri Bumi Pertiwi, PT Sumber Amarta Jaya và PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk. Đại diện hãng cho biết, các mẫu xe này sẽ giúp mở rộng đội xe doanh nghiệp của các công ty trên, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường giao thông xanh tại địa phương.

Ông Trần Quốc Huy - Tổng Giám đốc VinFast Indonesia chia sẻ: “Các đội xe doanh nghiệp cùng VinFast sẽ khai phá tiềm năng to lớn của thị trường xe điện Indonesia, minh chứng cho năng lực cạnh tranh của hãng trên toàn cầu”.

Hội đồng giải thưởng tại IIMS 2024 gồm những nhà báo quốc tế đã thống nhất, vinh danh VinFast ở hạng mục "Thương hiệu Đông Nam Á có màn ra mắt được yêu thích nhất", trong số 188 gian hàng tham dự triển lãm. VinFast cũng nhận danh hiệu "Gian trưng bày xe xuất sắc".

Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita cho biết VinFast xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Indonesia trong năm 2024. Chính phủ nước này đang chuẩn bị xem xét một số khu công nghiệp, trong đó có Batang ở Trung Java và Karawang ở Tây Java. Ông Agus cũng cho hay nhà máy của VinFast Indonesia sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2026.

Ngày 25/2, VinFast đã động thổ nhà máy xe điện tích hợp đầu tiên tại bang Tamil Nadu - Ấn Độ.

Tại thị trường Ấn Độ, ngày 25/2, VinFast đã động thổ nhà máy xe điện tích hợp đầu tiên tại bang Tamil Nadu, đầu tư ban đầu là 500 triệu USD.

Việc xây dựng nhà máy tại thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới mang tới cơ hội việc làm cho khoảng 3.500 lao động địa phương.

Đồng thời, khẳng định tiềm lực cũng như quyết tâm mạnh mẽ của hãng xe Việt trong chiến lược xanh hóa giao thông toàn cầu.

Giám đốc điều hành VinFast Ấn Độ Phạm Sanh Châu, nói với tờ The Hindu (tờ báo tiếng Anh lớn thứ hai quốc gia Nam Á), VinFast sẽ cung cấp 6 mẫu xe ở các phân khúc tại thị trường Ấn Độ.

Và sau khi phân tích kỹ thị trường Ấn Độ cũng như cơ hội xuất khẩu, VinFast sẽ tập trung vào phân khúc được săn đón nhiều nhất.

Ông Phạm Sanh Châu cũng cho biết hãng sẽ mở các trạm sạc khắp Ấn Độ, bên cạnh hỗ trợ sạc tại nhà.