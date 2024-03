Giữa ‘đám đông’ chiến dịch Tết, Home Credit tạo ra dấu ấn như thế nào?

"Chiến mã" đáng gờm mùa quảng cáo Tết 2024



Bằng cách khai thác góc nhìn mới lạ nhưng rất thực tế trong insight (nhu cầu) của đối tượng khách hàng mục tiêu - vốn phần lớn là người tiêu dùng bình dân và lao động phổ thông - "Tết Ấm App" của Home Credit đã cho thấy màu sắc lạ trên đường đua truyền thông Tết khi không cần sướt mướt, ủy mị nhưng vẫn khiến khán giả xem lâu, nhớ kỹ.

Bối cảnh Tết và những tình huống gần gũi, giúp người xem dễ dàng tìm thấy hoàn cảnh của bản thân trong nhân vật.

Điểm thu hút của chiến dịch là người xem sẽ bắt gặp bản thân mình đâu đó trong những câu chuyện đầy cảm xúc của các nhân vật - những người đang nỗ lực hết mình để thực hiện những ước mơ và mong muốn trước khi năm mới gần kề. "Một chiến dịch mà chúng tôi đứng trên lăng kính của sự thấu hiểu khách hàng đã trải qua một năm thử thách. Cách thể hiện dễ gây thu hút trong ngày Tết, giai điệu, thông điệp đơn giản và dễ nhớ đã giúp chiến dịch lan tỏa một cách mạnh mẽ", anh Đoàn Đào - Trưởng phòng Quản trị Thương hiệu Home Credit Việt Nam chia sẻ.



Anh Đoàn Đào - Trưởng phòng Quản trị Thương hiệu (phải) và anh Thịnh Nguyễn - Trưởng phòng Sáng tạo (trái) của Home Credit Việt Nam.

Sau khi ra mắt, MV video cùng các ấn phẩm truyền thông liên quan của chiến dịch ghi nhận nhiều lượt chia sẻ và thảo luận sôi nổi. Theo số liệu từ Younet Media, sau 2 tháng triển khai, loạt nội dung của chiến dịch "Tết Ấm App" đã nhận được số lượt tương tác cũng như phản hồi tích cực đáng kể, với tổng lượt thảo luận là 555,217 lượt. Đặc biệt, sau gần 2 tháng ra mắt, MV chính thức của chiến dịch đã đạt hơn 16 triệu lượt xem trên YouTube.



Khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam kết hợp các xu hướng mới của xã hội một cách độc đáo, "Tết Ấm App" đã được các chuyên gia truyền thông đánh giá cao bởi lối tiếp cận gần gũi nhưng không kém phần sáng tạo. Đặc biệt, chiến dịch đã được 2 tạp chí quốc tế uy tín tại châu Á là Campaign Brief Asian và Branding in Asian xướng danh bởi chiến dịch truyền thông Tết ấn tượng, chạm đến cảm xúc người tiêu dùng. Đây cũng là năm đầu tiên Home Credit ứng dụng AI để tạo ra các cảnh nền cho bộ hình ảnh chủ đạo. Hình ảnh Tết con rồng cũng được đội ngũ sáng tạo dựa trên chất liệu văn hóa dân tộc, gần gũi với người dân Việt Nam.

Chiến dịch "Tết Ấm App" được giới quảng cáo và 2 tạp chí uy tín quốc tế về truyền thông sáng tạo đánh giá cao về độ lan tỏa và thông điệp.

Anh Thịnh Nguyễn - Trưởng phòng Sáng tạo Home Credit Việt Nam nhấn mạnh: "Với mong muốn tiên phong trong việc kiến tạo hình ảnh và trải nghiệm thương hiệu độc đáo, Home Credit luôn nỗ lực kết hợp hài hòa giữa chất liệu văn hóa dân tộc gần gũi với người Việt Nam và các xu hướng mới của giới trẻ. Chiến dịch Tết Ấm App lần này là minh chứng rõ nét cho tinh thần đó, thể hiện qua từng câu chuyện, nhân vật, góc quay, bối cảnh và từng chi tiết được chọn lựa kỹ lưỡng".



Đội ngũ tâm huyết đứng sau những chiến dịch đầy ấn tượng

Thay vì tập trung vào những thước phim làm mủi lòng người xem - vốn là "đặc trưng" của nhiều sản phẩm quảng cáo Tết - thông điệp trong các chiến dịch truyền thông Tết của Home Credit lại hướng đến cảm xúc vui tươi và tích cực hơn, nơi các nhân vật hài lòng và "thấy đủ" với những hạnh phúc nhỏ bé. Thông điệp về Tết đủ đầy xuất hiện xuyên suốt qua nhiều mùa truyền thông Tết của Home Credit, trở thành đặc trưng dễ nhận dạng của thương hiệu giữa muôn vàn quảng cáo đầy màu sắc dịp đầu năm.

Bên cạnh đó, đội ngũ phụ trách Thương hiệu & Sáng tạo từ Home Credit luôn tâm huyết và nỗ lực không ngừng với phương châm làm tài chính sáng tạo, đưa thông điệp gần gũi, ưu tiên "organic viral" (lan tỏa tự nhiên) và định vị Home Credit là thương hiệu tài chính số bền vững. Đội ngũ của Home Credit đã tìm hiểu kỹ lưỡng về nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng Việt trong dịp Tết, đồng thời nghiên cứu các xu hướng truyền thông hiện nay để tạo ra một chiến dịch phù hợp và hiệu quả.

Đội ngũ phụ trách Thương hiệu & Sáng tạo của Home Credit đứng sau những chiến dịch Tết đầy ấn tượng.

Thông qua chiến dịch "Tết Ấm App", Home Credit đã khẳng định vị thế không chỉ là một công ty tài chính số, mà hơn hết còn là một đối tác đồng hành tin cậy, giúp mọi người đạt được điều họ mong muốn và tận hưởng một cái Tết trọn vẹn, ấm áp, vơi đi những lo âu về tài chính.