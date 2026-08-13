Hôm nay là mùng 1 tháng 7 âm lịch: 3 việc trong nhà nên làm càng sớm càng tốt

Ngày đầu tháng 7 âm lịch, nhiều gia đình thường dành chút thời gian chăm sóc lại nhà cửa và không gian thờ cúng với mong muốn khởi đầu tháng mới chỉn chu, an yên.

Theo lịch âm, hôm nay là mùng 1 tháng 7, mở đầu tháng thường được dân gian gọi là tháng cô hồn, đồng thời cũng là tháng diễn ra lễ Vu Lan và Rằm tháng 7. Bởi vậy, với nhiều gia đình Việt, ngày đầu tháng thường được chú trọng hơn trong sinh hoạt và thờ cúng. Đặc biệt, những gia đình làm ăn, kinh doanh, buôn bán thường khá coi trọng ngày mùng 1. Bên cạnh việc thắp hương, đây cũng có thể là dịp để dọn lại một vài vị trí quan trọng trong nhà, bắt đầu tháng mới bằng một không gian sạch sẽ, gọn gàng. Dưới đây là 3 việc có thể thực hiện ngay từ đầu ngày nếu điều kiện cho phép.

1. Chăm sóc bàn thờ và thắp hương đầu tháng

Việc đầu tiên được nhiều gia đình nghĩ đến trong ngày mùng 1 là chăm sóc không gian thờ cúng. Trước khi thắp hương, gia chủ có thể quan sát bàn thờ và thu dọn những thứ không còn phù hợp như hoa đã héo, quả có dấu hiệu hư hỏng; đồng thời thay nước sạch và lau nhẹ những vị trí có bụi nếu cần. Không nhất thiết cứ sang tháng 7 âm lịch là phải chuẩn bị một mâm lễ lớn. Tùy nếp nhà, lễ đầu tháng có thể gồm hoa tươi, trái cây, nước sạch hoặc một mâm cơm đơn giản. Điều quan trọng vẫn là sự gọn gàng, trang nghiêm và thành kính.

Sau khi chuẩn bị xong, gia đình có thể thắp hương theo thói quen vốn có. Nếu thực hiện vào buổi sáng thì không cần cố tìm một "giờ vàng" cố định cho tất cả mọi người; nên chọn thời điểm thuận tiện, khi không quá vội vàng và có thể dành vài phút cho việc thờ cúng một cách nghiêm túc. Với người kinh doanh, buôn bán, việc thắp hương ngày mùng 1 cũng là nếp quen thuộc ở nhiều gia đình và cửa hàng. Tuy nhiên, không nên đặt nặng chuyện lễ vật phải nhiều hay hương phải thắp thật nhiều mới mang lại may mắn. Một không gian thờ cúng được chăm sóc chu đáo và thực hiện đúng nếp gia đình đã mang nhiều ý nghĩa hơn việc chạy theo hình thức.

2. Dọn sạch cửa chính, tạo sự thông thoáng cho căn nhà

Sau bàn thờ, một vị trí rất đáng để dành vài phút chăm sóc trong ngày đầu tháng là cửa chính. Đây là nơi mọi người ra vào thường xuyên nhưng cũng rất dễ trở thành chỗ tập trung giày dép, túi đồ, thùng carton, ô dù hoặc những món đồ chưa kịp cất.

Theo quan niệm phong thủy dân gian, cửa chính được xem là nơi đón luồng khí vào nhà, vì vậy khu vực này thường được khuyên giữ sạch sẽ và thông thoáng. Không cần thay đổi cách bố trí lớn, gia chủ chỉ cần dọn những vật đang chắn lối, sắp xếp lại giày dép, quét hoặc lau sạch khu vực trước cửa. Xét về sinh hoạt, việc này cũng đem lại lợi ích rất thực tế. Lối vào thông thoáng giúp việc đi lại thuận tiện, căn nhà tạo cảm giác sáng sủa ngay từ khi bước vào và hạn chế tình trạng đồ đạc ngày càng chất đầy quanh cửa.

Nếu thời tiết và điều kiện bên ngoài phù hợp, buổi sáng cũng có thể mở cửa sổ hoặc cửa chính trong một khoảng thời gian để không khí lưu thông. Tuy nhiên, không cần biến việc "mở cửa đón khí" thành một nghi thức bắt buộc; với nhà nằm sát đường đông xe, trời mưa hoặc chất lượng không khí bên ngoài không tốt, gia đình nên ưu tiên điều kiện thực tế.

Riêng với nhà có cửa hàng hoặc kinh doanh tại nhà, khu vực cửa ra vào càng đáng chú ý bởi đây cũng là nơi khách hàng tiếp xúc đầu tiên. Một mặt tiền sạch sẽ, lối đi không bị chắn bởi hàng hóa hay đồ dùng vừa phù hợp với quan niệm giữ cửa thông thoáng đầu tháng, vừa tạo cảm giác chỉn chu khi bắt đầu một ngày buôn bán.

3. Dọn lại căn bếp, kiểm tra những thứ đã để quá lâu

Nếu bàn thờ gắn với sự tưởng nhớ tổ tiên, cửa chính là nơi kết nối ngôi nhà với bên ngoài thì căn bếp lại gắn liền với sinh hoạt và những bữa cơm của cả gia đình. Trong quan niệm truyền thống, bếp cũng thường được xem là nơi tượng trưng cho sự ấm cúng, đủ đầy. Vì thế, ngày đầu tháng là một dịp phù hợp để kiểm tra và sắp xếp lại khu vực này. Không cần tổng vệ sinh cả căn bếp. Gia đình có thể bắt đầu từ những việc dễ làm như lau mặt bếp, rửa sạch bồn rửa, đổ rác, sắp xếp lại đồ trên bàn và kiểm tra thực phẩm trong tủ lạnh. Rau củ đã hỏng, thức ăn thừa để quá lâu hoặc thực phẩm quá hạn nên được loại bỏ thay vì tiếp tục chất đầy trong tủ.

Các loại gia vị, gạo, đồ khô cũng có thể được kiểm tra nhanh để biết thứ gì sắp hết, thứ gì cần sử dụng trước. Chỉ một lần sắp xếp ngắn cũng giúp khu vực nấu nướng bớt lộn xộn và hạn chế việc mua thêm những món trong nhà vẫn còn. Với những gia đình kinh doanh thực phẩm, hàng ăn hoặc buôn bán tại nhà, việc kiểm tra khu bếp, kho hàng và thực phẩm vào đầu tháng càng thiết thực. Bên cạnh ý nghĩa dân gian về một căn bếp ấm và đủ đầy, đây còn là cơ hội để phát hiện hàng tồn, sản phẩm hết hạn hoặc những khu vực cần vệ sinh trước khi bước vào một tháng kinh doanh mới.

Kết luận

Ba việc trên không phải những quy tắc bắt buộc phải hoàn thành trước một khung giờ nhất định, cũng không có cơ sở để cho rằng làm muộn sẽ ảnh hưởng đến vận may. “Càng sớm càng tốt” ở đây đơn giản là nếu có thời gian, gia đình có thể tranh thủ thực hiện ngay trong ngày đầu tháng, thay vì để những việc nhỏ tiếp tục tồn đọng. Đặc biệt với người làm ăn, buôn bán, ngày mùng 1 vốn thường mang ý nghĩa về một khởi đầu mới. Thay vì quá lo lắng về những điều kiêng kỵ, việc bắt đầu tháng 7 âm lịch bằng bàn thờ chỉn chu, cửa nhà thông thoáng và căn bếp sạch sẽ cũng là một cách thiết thực để tạo cảm giác yên tâm, gọn gàng và sẵn sàng cho những ngày tiếp theo.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm