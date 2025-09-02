Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh SCO ở Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 1/9/2025 (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuyên bố Thiên Tân nêu rõ các quốc gia thành viên chủ trương tôn trọng quyền của người dân được tự do lựa chọn con đường phát triển chính trị và kinh tế - xã hội của mình. Các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, đảm bảo sự bình đẳng, cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực sẽ là nền tảng cho sự phát triển bền vững của quan hệ quốc tế.

Tuyên bố cũng kêu gọi ủng hộ hệ thống thương mại đa phương và khẳng định các quốc gia SCO sẽ tuân thủ chính sách không thực hiện các biện pháp tiếp cận mang tính cản trở và đối đầu trong giải quyết các vấn đề về phát triển quốc tế.

Ngoài ra, các lãnh đạo SCO cũng cảnh báo xung đột địa chính trị, những thách thức và đe dọa đối với an ninh, ổn định đang có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới, bao gồm cả trong khu vực SCO.

Trong một tuyên bố nhân dịp kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, các thành viên SCO lưu ý rằng chiến thắng trong cuộc chiến này đạt được là nhờ sự đoàn kết của tất cả các quốc gia yêu chuộng hòa bình.

Cũng theo quyết định được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh SCO lần này, Kyrgyzstan sẽ tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên SCO 2025 - 2026.

Trong hội nghị diễn ra 2 ngày này, lãnh đạo các nước SCO đã thông qua 24 văn kiện về tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế và giao lưu văn hóa cũng như xây dựng tổ chức. Đáng chú ý, Lào đã được chấp thuận là đối tác đối thoại của tổ chức này.

Nga đăng cai hội nghị thượng đỉnh SCO tiếp theo

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/9 cho biết Moscow sẽ đăng cai Hội nghị các nguyên thủ quốc gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào tháng 11 tới.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh SCO đang diễn ra ở Trung Quốc, ông Putin nhấn mạnh: “Tôi tin rằng những thỏa thuận đạt được tại hội nghị ở Thiên Tân lần này sẽ được xem xét chi tiết tại Hội nghị thượng đỉnh SCO tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Moscow vào tháng 11 tới. Chúng tôi rất hân hạnh chào đón các đoàn đại biểu của tất cả các quốc gia thành viên”.

Cũng tại Thiên Tân, bên lề Hội nghị thượng đỉnh SCO, Tổng thống Putin đã có các cuộc gặp riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Phát biểu với báo giới sau các cuộc hội đàm này, ông Putin tuyên bố vấn đề mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về phía Đông phải được giải quyết thì mới có thể đạt được hòa bình bền vững cho Ukraine.

Theo ông Putin, việc phương Tây tìm cách đưa Ukraine vào NATO đã tạo nên những mâu thuẫn sâu xa. Ông nhận định: “Để có một giải pháp lâu dài cho tình hình tại Ukraine, những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng phải được loại bỏ. Ngoài ra, cũng cần khôi phục sự cân bằng trong lĩnh vực an ninh”.

Ông Putin nhắc lại các điều kiện từng nêu: NATO phải cam kết bằng văn bản ngừng mở rộng về phía Đông, đồng thời phương Tây cần dỡ bỏ một phần trừng phạt Nga.

Nhà lãnh đạo Nga cũng tiết lộ rằng “những thỏa thuận” đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ với Tổng thống Donald Trump tại Alaska hồi tháng 8 đã mở ra con đường hướng tới hòa bình. Ông khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi chi tiết với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo khác trong khuôn khổ hội nghị SCO.