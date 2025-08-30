Kinh nghiệm của Việt Nam có ý nghĩa tích cực tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách Khách mời của nước chủ nhà và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 31/8 đến ngày 1/9.

Bình luận về điều này với Báo Điện tử VTC News , ông Grigory Trofimchuk, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga cho rằng, Việt Nam đang là một trong những nước tham gia tích cực nhất vào các cơ chế, tổ chức hội nhập nói chung - tạo điều kiện cho sự phát triển tự do của nền kinh tế, ổn định, thịnh vượng và phát triển.

Đồng thời, Việt Nam là một trong những nước coi trọng kết quả thực chất chứ không chỉ đơn thuần là tuyên bố. “Tinh thần xây dựng đã góp phần tạo nên uy tín quốc tế đặc biệt cho Việt Nam”, ông nói.

Một sự kiện của Tổ chức hợp tác Thượng Hải năm 2022. (Ảnh: Sputnik)

Trong số đó, theo chuyên gia, với Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Đông Nam Á có tầm quan trọng chiến lược, vì vậy Việt Nam và các đối tác trong khu vực đã trở thành một hướng ưu tiên trong hoạt động của tổ chức này.

Hội nghị Thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân sẽ là hội nghị thượng đỉnh lớn nhất về số lượng các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao trong lịch sử hoạt động của tổ chức.

Trên thực tế, đây là một sự kiện mang tính lịch sử, xét đến tình hình phức tạp trên thế giới mà SCO phải đưa ra kế hoạch ứng phó, theo chuyên gia. “Việt Nam, với kinh nghiệm phong phú trong hoạt động trong mọi điều kiện, kể cả những điều kiện khó khăn nhất, có thể đóng góp những kinh nghiệm đặc biệt quan trọng đối với SCO”, ông nói.

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ cho rằng việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO thể hiện sự hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam trong tình hình mới, là bước đi chiến lược của Việt Nam nhằm phát triển lâu dài, xây dựng và phát triển các mối quan hệ đối tác rộng rãi, toàn diện hơn.

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) là một tổ chức an ninh chung liên chính phủ được thành lập năm 2001 gồm các quốc gia thành viên là Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Ngoài Uzbekistan, các quốc gia khác trước đó là thành viên của một tổ chức mang tên Nhóm Thượng Hải-5 được thành lập năm vào 1996 theo sáng kiến của Trung Quốc.

Qua 24 năm phát triển, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã có 10 nước thành viên, 14 nước đối thoại và 2 nước quan sát.

