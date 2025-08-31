Thương mại Việt Nam–Campuchia tăng tốc ngoạn mục: Con số 'biết nói' chỉ trong 7 tháng

Tờ Phnom Penh Post đưa tin, trong Chương trình xúc tiến thương mại Việt Nam-Campuchia được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia vào ngày 28/8, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia Seang Thai lưu ý rằng mối quan hệ chặt chẽ giữa chính phủ và nhân dân Campuchia với Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

"Chương trình xúc tiến thương mại Việt Nam-Campuchia thực sự có giá trị và tạo cơ hội cho cả hai bên gặp gỡ, cùng nhau giải quyết các thách thức và tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, đặc biệt là trong các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, công nghiệp nông nghiệp, logistics và phát triển chuỗi cung ứng", ông nói.

Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia nhấn mạnh những thay đổi nhanh chóng trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế toàn cầu, mà ông giải thích đòi hỏi các quốc gia phải thúc đẩy tình hữu nghị và tin cậy lẫn nhau thông qua việc xây dựng mạng lưới thương mại xuyên biên giới hiệu quả, tăng cường cơ sở hạ tầng giao thông và gia tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp. Những nỗ lực này rất cần thiết cho tăng trưởng kinh tế và cải thiện sinh kế của người dân.

Ông Seang Thai mô tả chương trình là một sự kiện quan trọng đối với các doanh nhân, thương nhân, doanh nhân và nhà đầu tư từ cả hai nước. Nó mang đến cơ hội học hỏi, trao đổi ý tưởng, hình thành quan hệ đối tác kinh doanh và tăng cường quan hệ thương mại, cuối cùng đẩy nhanh sự hợp tác trong lĩnh vực thương mại.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Chương trình xúc tiến thương mại Việt Nam-Campuchia được tổ chức tại Phnom Penh vào ngày 28/8. Ảnh: Phnom Penh Post

Theo Phnom Penh Post, trước đó, vào ngày 27/8, hoạt động "Gặp gỡ doanh nghiệp giữa Phòng Thương mại tỉnh Svay Rieng và Doanh nhân Việt Nam" đã diễn ra tại Tòa thị chính tỉnh Svay Rieng (Campuchia), cũng nhằm khuyến khích kết nối doanh nghiệp xuyên biên giới.

Do Phòng Thương mại tỉnh Svay Rieng phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam tổ chức, hoạt động này nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, mở rộng cơ hội đầu tư và tạo điều kiện hợp tác giữa các thương nhân Campuchia và Việt Nam. Đây là cơ hội hiếm hoi để giới thiệu các sản phẩm từ cả hai quốc gia.

Sok Rado - Chủ tịch Phòng Thương mại tỉnh Svay Rieng - cho biết hoạt động này nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác kinh doanh và thương mại, cũng như thu hút đầu tư thông qua mạng lưới kinh doanh, xây dựng quan hệ đối tác, trao đổi kinh nghiệm và triển lãm sản phẩm giữa Campuchia và Việt Nam.

Theo Tổng cục Hải quan và Tiêu thụ đặc biệt (GDCE) của Campuchia, thương mại giữa hai nước từ tháng 1 đến tháng 7/2025 đạt tổng cộng 4,95 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Campuchia xuất khẩu 2,43 tỷ USD sang Việt Nam, tăng 10,4%, trong khi nhập khẩu 2,51 tỷ USD, tăng 4,8%.

Lor Vichet - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia-Trung Quốc - nói với tờ Phnom Penh Post rằng sự tăng trưởng liên tục của thương mại song phương Campuchia-Việt Nam là do xu hướng kinh tế toàn cầu thay đổi và quan hệ ngoại giao bền chặt giữa hai nước.

Theo GDCE, hàng hóa xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam chủ yếu là nông nghiệp, trong khi nhập khẩu bao gồm vật liệu xây dựng, máy móc, nhiên liệu, thiết bị điện tử và điện, phân bón nông nghiệp và các sản phẩm thực phẩm.

Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Việt Nam đạt 7,78 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm 2023. Xuất khẩu đạt tổng cộng 3,61 tỷ USD, tăng 21,6%; trong khi nhập khẩu đạt 4,17 tỷ USD, tăng 15,4%.

Theo Phnom Penh Post