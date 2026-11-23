Hội nghị khí hậu COP31 tại Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc mà không đạt được thỏa thuận chung, do bất đồng giữa các quốc gia về việc chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch.

Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP31) kết thúc ngày 22/11 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, mà không đạt được thỏa thuận chung nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nguyên nhân chính dẫn đến bế tắc là bất đồng về việc đưa nội dung chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch vào văn kiện cuối cùng. Trong khi Liên minh châu Âu (EU) và nhiều quốc gia dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu yêu cầu phải đề cập rõ vấn đề này, một số nước khác kiên quyết phản đối.

Các quốc gia tham dự COP31 không tìm được tiếng nói chung trong việc giảm nhiên liệu hoá thạch. (Ảnh: AFB)

Ông Chris Bowen, Chủ tịch phụ trách đàm phán COP31, cho biết một số bên yêu cầu văn kiện phải đề cập đến quá trình chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch, trong khi những bên khác tuyên bố sẽ phủ quyết nếu nội dung xuất hiện.

Hội nghị vẫn ghi nhận một số kết quả tích cực, trong đó có hơn 90 quốc gia ký cam kết điện khí hóa và nhiều sáng kiến thúc đẩy năng lượng sạch. Tuy nhiên, những thành tựu này chưa đủ để tạo ra bước tiến cần thiết trong ứng phó biến đổi khí hậu.

“Chúng tôi đã không thể đạt được thỏa thuận về quyết định chung của hội nghị. Điều đó thực sự rất đáng thất vọng” , ông Bowen nói.

EU thể hiện lập trường cứng rắn khi tuyên bố không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào không đề cập đến nhiên liệu hóa thạch, vốn là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu.

Phái đoàn EU cũng phản đối việc hội nghị tạo ra hình ảnh tích cực về nỗ lực chống biến đổi khí hậu nhưng lại né tránh vấn đề nhiên liệu hóa thạch, cho rằng các dự thảo hiện tại không đáp ứng được tính cấp bách của cuộc khủng hoảng khí hậu.

Quan điểm này nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc đảo và quốc gia dễ bị tổn thương.

Phái đoàn Vanuatu cho rằng việc văn kiện không đề cập đến nhiên liệu hóa thạch là điều không thể chấp nhận, đồng thời phản đối những cách diễn đạt làm suy yếu mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5°C.

Trong khi đó, Quần đảo Marshall cảnh báo các đề xuất hiện tại có nguy cơ tạo điều kiện cho việc mở rộng khai thác dầu khí, đe dọa tương lai của những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu.

Ở chiều ngược lại, Nga phản đối việc đưa các nội dung liên quan đến nhiên liệu hóa thạch vào thỏa thuận. Đại diện Sergei Kononuchenko lập luận nếu nguồn cung dầu khí giảm nhanh hơn nhu cầu, thế giới có thể đối mặt tình trạng thiếu hụt năng lượng, giá cả tăng vọt và phải chuyển sang những loại nhiên liệu gây ô nhiễm hơn.

Ả Rập Xê-út cũng cho rằng ứng phó biến đổi khí hậu cần xem xét tất cả các giải pháp, thay vì loại bỏ một số lựa chọn khỏi bàn đàm phán.

Chủ tịch COP31 Murat Kurum thảo luận cùng các cố vấn trong phiên họp toàn thể bế mạc COP31, ngày 22/11. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh tranh cãi về nhiên liệu hóa thạch, vấn đề tài chính khí hậu tiếp tục gây bất đồng. Nhiều nước đang phát triển yêu cầu các quốc gia phát thải lớn tăng cường hỗ trợ tài chính để thực hiện mục tiêu giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phái đoàn Kenya nhấn mạnh những nước đi đầu về phát thải phải có trách nhiệm đi đầu trong hỗ trợ, đồng thời chỉ trích dự thảo không đề cập đến nhu cầu và hoàn cảnh đặc biệt của châu Phi.

Philippines cũng kêu gọi huy động đầy đủ nguồn lực tài chính cho giảm phát thải, thích ứng, chuyển giao công nghệ và khắc phục tổn thất do biến đổi khí hậu.

Trước những bất đồng không thể giải quyết, Chủ tịch COP31 Murat Kurum tuyên bố không tiếp tục xây dựng văn kiện mới khi các bên chưa đạt đồng thuận. Thay vào đó, hội nghị tập trung triển khai những quyết định đã được thông qua trước đây.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres bày tỏ thất vọng sâu sắc trước kết quả hội nghị, cho rằng các chính phủ đã không đáp ứng được kỳ vọng về hành động khí hậu.

“Có thể không có sự đồng thuận trong phòng đàm phán, nhưng những bằng chứng khoa học về biến đổi khí hậu thì hoàn toàn rõ ràng” , ông Guterres nhấn mạnh.