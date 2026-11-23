Ngày 22/11, hội nghị Biến đổi Khí hậu Liên Hợp Quốc (COP31) tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) đã kết thúc, mà không thông qua được tuyên bố chung.

Hội nghị COP31 diễn ra tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 22/11/2026.

Theo cổng thông tin T24, hội nghị COP31 là hội nghị dài nhất trong lịch sử sự kiện này, và lần đầu tiên kể từ năm 2009, đã kết thúc mà không đạt được sự đồng thuận cho văn kiện chính trị chung.

"Những vấn đề chưa được giải quyết ở Antalya sẽ được thảo luận tại các cuộc họp tạm thời ở Bonn, và sau đó tại hội nghị COP32 ở Addis Ababa", thông báo cho biết.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể cuối cùng của hội nghị, Chủ tịch Hội nghị kiêm Bộ trưởng Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ Murat Kurum cho biết, chưa đạt được sự đồng thuận về dự thảo nghị quyết cuối cùng.

Bản dự thảo thứ 3 gồm 94 điều khoản do Thổ Nhĩ Kỳ và Australia đề xuất về tuyên bố cuối cùng nêu rõ, các bên tham gia hội nghị Antalya công nhận thế giới đang trên đà vượt quá ngưỡng nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5 độ C;

Ủng hộ sáng kiến của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tăng tỷ trọng điện năng trong cân bằng năng lượng toàn cầu lên 35% vào năm 2035;

Ủng hộ việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và kêu gọi hỗ trợ các nước đang phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, một điều khoản liên quan đến mức độ tài trợ đã bị loại bỏ khỏi phiên bản cuối cùng của văn bản.

Trước đó, con số 120 tỷ USD mỗi năm đã được đề cập.

Hội nghị COP31, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo và đại biểu từ 102 quốc gia, đã khai mạc tại Antalya vào ngày 9/11 và dự kiến kết thúc vào ngày 20/11.

Tuy nhiên, hội nghị đã phải kéo dài để thống nhất một tuyên bố cuối cùng, vì bản dự thảo cuối cùng không bao gồm lời kêu gọi trực tiếp về việc từ bỏ dần dần nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ, khí đốt), nguyên nhân gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu, và các cam kết liên quan.

Văn kiện cuối cùng chỉ đề cập đến các thỏa thuận đã đạt được trước đó về quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch (các nghị quyết COP28 tại Dubai).

Trước đó, báo Oksijen đưa tin, 11 quốc gia, bao gồm một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), đã từ chối ký tuyên bố này.

Theo TASS



