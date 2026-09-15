Hội đồng thẩm định chuyên môn CCA 2026: Người mua xe Trung Quốc hãy kiên định với lựa chọn của mình

Dù sở hữu thiết kế ấn tượng cùng hàm lượng công nghệ vượt trội trong tầm giá, ô tô Trung Quốc vẫn luôn là một chủ đề nhạy cảm, gây tranh cãi tại thị trường Việt Nam.

Nếu như trước đây, một chiếc ô tô chủ yếu mang sứ mệnh che mưa che nắng hay được xem là một khối tài sản lớn, thì nay mọi thứ đã thay đổi. Người Việt khi xuống tiền mua xe không chỉ nhìn vào độ bền hay khả năng tiết kiệm nhiên liệu, mà họ còn khao khát một không gian hưởng thụ thực sự. Cuộc đua khốc liệt của các hãng đã biến thị trường thành một "bữa tiệc" phong phú, nơi khách hàng có quyền đòi hỏi nhiều hơn dù ở cùng một mức giá.

Xe Trung Quốc ngày càng nhiều tại Việt Nam. Ảnh: Geely

Dưới góc nhìn từ chị Bùi Mai Linh – thành viên hội đồng thẩm định chuyên môn của giải thưởng CCA (Car Choice Awards), người dùng giờ đây đang nắm quá nhiều lợi thế. Chỉ với mức ngân sách phổ thông, khách hàng hoàn toàn có quyền yêu cầu hàng loạt công nghệ hiện đại từng chỉ có trên xe sang như hệ thống an toàn chủ động ADAS, camera 360 độ hay vô vàn tính năng giải trí đa dạng.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của thị trường cũng mang đến một bài toán tâm lý thú vị. Một số mẫu xe đem lại sự choáng ngợp tuyệt đối về thiết kế lẫn tiện nghi, nhưng lại khiến người mua đắn đo vì định kiến thương hiệu hay e ngại dư luận xung quanh. Sự giằng co giữa khao khát sống trọn vẹn với trải nghiệm cá nhân và áp lực từ ánh nhìn xã hội đang tạo ra những rào cản vô hình nhưng đầy thách thức trong quyết định chốt cọc.

Chị Bùi Mai Linh nhận định thị trường ô tô hiện tại đang có nhiều lợi thế cho khách hàng. Ảnh: AP Team

Vậy trong kỷ nguyên mà cả công năng lẫn cảm xúc đều được các hãng xe chăm chút tận răng, yếu tố nào sẽ được coi trọng hơn? Liệu những giá trị thực dụng cốt lõi hay logo thương hiệu là yếu tố quyết định? Tất cả đều có ở video bên dưới.



