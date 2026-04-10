Học trò Hồ Ngọc Hà nói thẳng không suy nghĩ việc phải tụ tập hay làm gì trong showbiz

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Giang Hồng Ngọc - học trò của Hồ Ngọc Hà. Nữ ca sĩ chia sẻ lý do lựa chọn theo đuổi dòng nhạc tình ca dù ban đầu hát nhạc trẻ.

Cô nói: "Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi mà có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ có thể thể hiện được nhiều dòng nhạc khác nhau. Nhưng rồi, mỗi người đều cần chọn ra điều mình thích nhất, phù hợp nhất và quan trọng hơn là khán giả thấy mình phù hợp với dòng nhạc đó.

Với tôi, đến năm 28 tuổi, tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn những trải nghiệm của bản thân. Đặc biệt khi lập gia đình ở tuổi 30, tôi nhận ra dòng nhạc tình ca rất cần những trải nghiệm đó. Khi hát, tôi thấy đó chính là mình và từ đó tôi quyết định theo đuổi dòng nhạc này đến hiện tại.

Dù theo đuổi dòng nhạc trữ tình nhưng tôi vẫn hướng đến cách thể hiện trẻ trung, nhẹ nhàng và giàu cảm xúc hơn để phù hợp với khán giả hiện đại.

Tôi không có quan điểm mượn cảm xúc của người khác, vì nếu mượn thì sẽ không thật. Tôi hát bằng con tim, bằng câu chuyện của chính mình thì sẽ dễ chạm đến khán giả hơn. Có thể mỗi người có một cách khác nhau, nhưng tôi đã có đủ trải nghiệm trong cuộc sống nên muốn giữ lại sự chân thật đó.

Trong mỗi album, tôi đều trực tiếp tham gia biên tập để có thể gửi gắm trọn vẹn cảm xúc cá nhân vào từng sản phẩm âm nhạc.

Tôi không phải là người giấu cảm xúc giỏi. Khi chạm đúng vào mạch cảm xúc, tôi vẫn rất xúc động và không muốn che giấu điều đó. Tôi muốn khán giả cảm nhận được cảm xúc của người nghệ sĩ chân thật và dạt dào như thế nào. Vì thế, nhiều lần tôi bật khóc nức nở khi đang hát, không kìm được.

Khán giả thường nhớ đến tôi với những bản tình ca nhẹ nhàng, thậm chí ưu ái nhận xét rằng âm nhạc của tôi mang lại cảm giác sang trọng. Tôi vẫn đang cố gắng giữ năng lượng trẻ trung nhưng đồng thời duy trì sự nhẹ nhàng, tinh tế đó".

Về đời sống riêng tư, Giang Hồng Ngọc nói thẳng: "Tôi không có thói quen tụ tập hay suy nghĩ quá nhiều về việc mình phải làm gì trong showbiz. Điều đó giúp tôi có những khoảng lặng cần thiết, giảm bớt áp lực từ nghề.

Áp lực lớn nhất với tôi là khi cảm thấy mình không còn đủ sáng tạo, nhưng tôi tin đó chỉ là cảm giác nhất thời vì đam mê đã trở thành một phần trong mình.

Từ khi có con, tôi cảm thấy mình có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn. Gia đình và con chính là nguồn năng lượng lớn giúp tôi vượt qua mọi áp lực. Tôi may mắn khi có bố mẹ hỗ trợ chăm sóc con cái, nhờ đó tôi có thể yên tâm khi đi diễn xa và tập trung hoàn toàn cho âm nhạc".