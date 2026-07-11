HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Học sinh Gia Lai bị tố dùng điện thoại trong phòng thi tốt nghiệp

Trương Định
|

Trước thông tin về việc một thí sinh ở tỉnh Gia Lai bị "tố" mang điện thoại vào phòng thi, ngành chức năng đang yêu cầu kiểm tra báo cáo.

Chiều 10/7, ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, đã nắm được thông tin một học sinh bị "tố" gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trên mạng xã hội.

Theo ông Nam, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu nhà trường xác minh và có báo cáo trước thông tin này.

Bài đăng trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, một người dùng mạng xã hội chia sẻ thông tin cho rằng thí sinh N.T.T. - lớp 12A10, Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học (Gia Lai) có dấu hiệu gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thông tin chia sẻ rằng, em T. lén lút đưa điện thoại thông minh vào phòng và sử dụng để tra đáp án các môn thi.

Vì trong phòng thi nên em (người chia sẻ nội dung - PV) không thể lưu trữ được bằng chứng, nhưng có các bạn trong phòng làm chứng. Mong Bộ GD&ĐT điều tra, rà soát và làm rõ để kỳ thi THPT 2026 được minh bạch hơn.

Liên quan sự việc này, trao đổi với Tiền Phong , ông Huỳnh Châu Phong - Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học (Gia Lai) cho biết, đã làm việc với cơ quan chức năng, đồng thời cung các thông tin.

Theo ông Phong, quan điểm của trường là không bao che, nếu cơ quan chức năng phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì xử lý nghiêm.

Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học - Huỳnh Châu Phong thông tin, em N.T.T. là một học sinh ngoan, có kết quả học tập tốt trong suốt ba năm THPT. Trước đó, tại kỳ thi khảo sát do Sở GD&ĐT tỉnh tổ chức, em T. cũng đạt điểm số cao.

Theo ông Phong, trước khi vào phòng thi, cán bộ coi thi đã kiểm tra thí sinh theo đúng quy định. Qua trao đổi ban đầu với một số thí sinh cùng phòng thi thì cũng không có gì bất thường.

Dữ liệu cho thấy điểm thi của thí sinh N.T.T. đạt tổng 26,75 điểm. Trong đó môn Toán: 9,75; Ngữ văn: 7,5; Tiếng Anh: 9,5.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Sở Giáo dục và Đào tạo

tỉnh Gia Lai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại