Hoàng Rob chỉ mất 2 phút để làm được điều này

Ở tiết mục trình làng Hoa đào tại Anh trai vượt ngàn chông gai tuần qua, Hoàng Rob đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai đang dần nóng lên với sự xuất hiện của nhiều anh trai tài năng. Trong đó, một nhân vật khiến khán giả không khỏi chú ý là anh tài Hoàng Rob.

Hoàng Rob không phải cái tên xa lạ với khán giả. Anh được xem là một trong những nghệ sĩ violin đương đại nổi bật và tiên phong tại thị trường Việt Nam, nổi bật với phong cách kết hợp giữa nhạc cụ hàn lâm violin cùng âm nhạc hiện đại, đại chúng.

Trong sự nghiệp hơn 10 năm qua, anh từng hợp tác cùng nhiều producer và nghệ sĩ hàng đầu như Touliver, SlimV, Khắc Hưng, Hà Trần, Hồ Ngọc Hà, Thu Phương, Hoàng Thuỳ Linh, Đức Phúc, Hoàng Dũng…

Hoàng Rob tại Anh trai vượt ngàn chông gai

Tuy nhiên, trong tất cả các dự án trước đây, Hoàng Rob chủ yếu xuất hiện dưới tư cách một nghệ sĩ violin, nên khán giả rất tò mò xem anh sẽ làm gì và bứt phá được đến đâu tại Anh trai vượt ngàn chông gai.

Và quả nhiên, ở tiết mục trình làng Hoa đào tại Anh trai vượt ngàn chông gai tuần qua, Hoàng Rob đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Chỉ với hai phút ngắn ngủi, nam nghệ sĩ đã chiêu đãi người xem một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn với sự đầu tư trọn vẹn từ hình ảnh tới âm thanh.

Bứt phá với phần thể hiện vocal chuyên nghiệp

Yếu tố gây bất ngờ lớn nhất với khán giả là phần thể hiện vocal của Hoàng Rob. Rất nhiều người tò mò và đặt kỳ vọng vào tiết mục của anh vì trước giờ chỉ được thấy Hoàng Rob xuất hiện cùng cây đàn violin.

Quả nhiên, Hoàng Rob không làm khán giả thất vọng. Anh có phần thể hiện vocal sạch sẽ, chuyên nghiệp và có lẽ không kém cạnh ca sĩ trong nghề nào.

Qua phần trình diễn, công chúng được thấy Hoàng Rob hiện lên như một ca sĩ với giọng tenor 2 ấm áp, dày dạn nhưng không kém phần cao trào, bay bổng. Anh hát khá chắc chắn, thể hiện ở việc kiểm soát nhịp điệu, nhả chữ, lơi nhịp, uốn chữ, bỏ nhỏ, ngân rung rất chuyên nghiệp, có hồn, cảm xúc, lúc lả lướt, lúc lại mạnh mẽ.

Đây có lẽ là lợi thế của một nghệ sĩ nhạc cụ khi chuyển sang ca hát, cảm nhạc vững vàng và chắc nhịp hơn.

Dù lần đầu lấn sân qua ca hát nhưng Hoàng Rob vẫn để lại ấn tượng với khán giả ở giọng hát của mình, khi xuống D3 sâu, không chênh phô, belting E4 dày, vang và phiêu falsetto tới F#5 kèm theo run/riff rất chuyên nghiệp.

Có thể thấy, Hoàng Rob đã chuẩn bị và đầu tư, nghiên cứu kỹ lưỡng cho màn trình làng này, không hề hời hợt. Anh cố gắng tạo một chiều sâu trong cách hát, nhả chữ, vừa có cảm xúc vừa có tính nghệ.

Bữa tiệc sân khấu mãn nhãn, mãn nhĩ chỉ trong hai phút ngắn ngủi

Màn trình diễn Hoa đào kéo dài hơn hai phút. Chỉ trong thời lượng rất ngắn như vậy, nhưng Hoàng Rob đã tạo nên cả một bữa tiệc thịnh soạn từ âm thanh tới hình ảnh mà không cần thêm sự xuất hiện của bất cứ ai trên sân khấu.

Nói cách khác, Hoa Đào là kết quả của quá trình chuẩn bị và lao động nghệ thuật kéo dài. Tác phẩm quy tụ nhiều nghệ sĩ ở từng công đoạn sáng tạo, từ sáng tác, hòa âm, thu âm đến dàn dựng sân khấu.

Phần hòa thanh được đầu tư với sự hòa phối của nhiều nhạc cụ khác nhau, phối thành nhiều lớp lang theo đúng phong cách world music/dân gian đương đại. Trong đó, tiếng tiếng sáo trúc thu bằng tiếng sáo thật, tiếng trống hội, đồng dao được ghi âm trực tiếp bởi các giọng ca thiếu nhi, trong khi phần violin được viết mới hoàn toàn cho tiết mục.

Một điểm nhấn của Hoa đào nằm ở việc Hoàng Rob kết hợp violin – loại nhạc cụ vốn gắn với âm nhạc hàn lâm phương Tây với các nhạc cụ truyền thống, dân dã của Việt Nam như sáo, trống, tưởng không liên quan nhưng lại bắt dính với nhau trên một tổng thể rất tốt, đưa người nghe đi qua các cung bậc, giai điệu âm thanh. Chưa kể, các nhạc cụ cổ đó lại được kết hợp với âm thanh điện tử mang đậm màu sắc hiện đại, trẻ trung.

Thành công của Hoàng Rob là dùng violin để kể một câu chuyện đậm chất văn hóa Việt Nam. Trong tác phẩm, những giai điệu mang âm hưởng châu Âu được hòa quyện cùng thang âm ngũ cung quen thuộc, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc bản địa và tinh thần đương đại. Có thể thấy, Hoàng Rob rất nhất quán và bản lĩnh, dù ở màn trình diễn nào, phong cách âm nhạc nào cũng giữ nguyên được cái tôi nghệ sĩ, cá tính âm nhạc được xây dựng từ đầu gắn với cây đàn violin.

Chưa dừng lại, Hoàng Rob cũng tự bứt phá chính mình khi lần đầu múa đương đại với nhiều động tác khó. Có thể thấy, nam nghệ sĩ đã phải nỗ lực và rèn luyện rất nhiều để thay đổi chính mình, tìm đến những thể nghiệm mới nhằm phục vụ công chúng một màn trình diễn hoàn thiện nhất.

Nói cách khác, với màn trình diễn Hoa đào này, Hoàng Rob gần chạm tới cánh cửa của một nghệ sĩ trình diễn toàn diện hơn, chứ không chỉ đóng khung hình ảnh nghệ sĩ violin hay ca sĩ đơn thuần. Đây cũng là xu hướng chung của nền nghệ thuật thế giới ngày nay. Ở vai trò này, Hoàng Rob tỏ ra bắt kịp và có chất nghệ rõ ràng, thể hiện qua việc kiểm soát sân khấu, làm chủ cơ thể, biểu cảm gương mặt, biểu diễn qua cả ánh mắt. Đây là điều không phải nghệ sĩ nào cũng làm được.

Tiết mục trình diễn còn có sự nhất quán trong concept rõ ràng, từ hình ảnh, phục trang, ánh sáng tới âm thanh. Trong đó, xuyên suốt là hình ảnh hoa đào đã được Hoàng Rob ấp ủ 10 năm qua, để thể hiện một sức sống, tinh thần trỗi dậy của cái đẹp, ươm mầm cho tương lai. Tất cả đều thống nhất để kể câu chuyện văn hóa dân tộc, quay về nguồn cội nhưng ở tâm thế của người trẻ hiện đại, hội nhập, văn minh. Đó cũng là sứ mệnh của người nghệ sĩ như Hoàng Rob.