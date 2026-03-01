Cách đây vài ngày, ca sĩ Hòa Minzy thu hút sự chú ý khi đăng bức ảnh chụp cùng một người đàn ông nhưng khéo léo giấu mặt. Động thái này khiến nhiều người tò mò về danh tính người xuất hiện bên nữ ca sĩ.

Hòa Minzy và bạn trai.

Tối 6/3, Hòa Minzy tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng đoạn clip nắm chặt tay một người đàn ông mặc quân phục. Đi kèm video, nữ ca sĩ chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý:

"Trước hai bên họ hàng, đẹp duyên sánh đôi – câu hát này thật hay mọi người nhỉ. Một tình yêu được bố mẹ gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc í.

Mọi người muốn xem mặt bạn nam trong clip thì có luôn, xem đi nè. Fan không cần tò mò thông tin trên mạng, Hòa dần dần sẽ nói cho fans hết thui. Hòa cũng đồng bóng lắm, đến ngày đẹp trời là mời fan đi ăn cỗ liền không phải nôn ha ha. Chúc tất cả mọi người luôn hạnh phúc và hạnh phúc trong sự chứng kiến của gia đình bạn bè thân yêu".

Chỉ sau gần một giờ đăng tải, chia sẻ của nữ ca sĩ đã nhận về hơn một nghìn bình luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tò mò, đặt câu hỏi liệu người đàn ông trong clip có phải bạn trai mới của Hòa Minzy hay chỉ là nam chính trong một dự án âm nhạc sắp ra mắt.

Hòa Minzy bên mẹ và các chị gái.

Status của chị gái Hòa Minzy.

Trong lúc khán giả còn bán tín bán nghi, chị gái của nữ ca sĩ – Nguyễn Hằng – đã lên tiếng trên mạng xã hội, gián tiếp xác nhận em gái đang có hạnh phúc mới.

"Rồi xong nhé, quá đẹp! Nghĩ cũng thương nó, tuy giỏi, giàu nhưng sự nghiệp vất vả gian nan, tình duyên lận đận. Bao năm luôn khao khát yêu và được yêu, nay có được bờ vai vững chãi an tâm dựa vào. Gia đình chúc phúc cho hai em.

Nó chả được may mắn như chị, một phát chốt luôn. Tuy vai chồng chị hơi xuôi nhưng được cái bụng to nên vẫn vững chãi tựa vào được", chị gái Hòa Minzy viết. Đính kèm là hình ảnh Hòa Minzy và bạn trai.

Theo một nguồn tin thân thiết phía Hòa Minzy cũng xác nhận người đàn ông mặc quân phục là bạn trai hiện tại của cô.

Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh. Cô được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành quán quân chương trình Học viện Ngôi Sao . Sau cuộc thi, nữ ca sĩ theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp và ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Rời Bỏ , Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp , Thị Mầu , Bắc Bling...

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, chuyện tình cảm của nữ ca sĩ cũng từng nhận được nhiều sự quan tâm. Hòa Minzy từng có mối quan hệ với doanh nhân Nguyễn Minh Hải và có chung một con trai. Tuy nhiên, cả hai đã thông báo chia tay vào năm 2022 sau nhiều năm gắn bó.