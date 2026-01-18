Hòa Minzy đáp trả

Hòa Minzy bắt đầu được khán giả biết tới sau khi giành giải Quán quân cuộc thi Học viện ngôi sao. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, giọng ca sinh năm 1995 chuẩn bị tổ chức concert đầu tiên trong sự nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Hòa Minzy mới đây lên tiếng chia sẻ cảm xúc của bản thân trước dấu mốc quan trọng.

Cô chia sẻ: "Tự dưng xúc động thế. Chẳng biết nữa, chẳng biết nói sao với tất cả những điều mà Hòa đã chuẩn bị cho khán giả của mình lần này. Nói trước bước chẳng qua nên chắc để mọi người tới xem rồi về kể lại nhớ. Từ fanmeeting Hà Nội 2024 tới giờ, vẫn không quên cảm xúc của FC miền Bắc khi kết thúc chương trình và những dòng tâm sự mọi người đã viết khi đó. Đó cũng chính là động lực để Hòa vươn lên chính bản thân và quyết tâm ở lần này".

Bên cạnh những lời chúc mừng và cổ vũ, một netizen lại nhận xét cho rằng Hòa Minzy mở concert theo phong trào: "Làm như có phong trào hay sao ấy. Fanmeeting là cả đống nghệ sĩ đua nhau đi làm nhỉ". Nữ ca sĩ sinh năm 1995 liền đáp trả: "Đây là concert, không phải fanmeeting. Quy mô khác nhau".

Hòa Minzy chuẩn bị tổ chức concert đầu tiên trong sự nghiệp ca hát. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ sinh năm 1995 lên tiếng đáp trả khi bị nói tổ chức theo phong trào. Ảnh: FBNV

Về chuyện mở concert, Hòa Minzy thừa nhận bản thân cũng hoang mang lo lắng. Cô cho hay: "Lần đầu mở concert không làm họp báo công bố. Fans chưa được đi concert của idol bao giờ. Fans chưa có thói quen săn vé và chưa biết cách mua vé ra sao luôn. Cả ca sĩ và fans đều bỡ ngỡ hoang mang với lần đầu tiên này".

Cô cũng thừa nhận còn hoang mang và bỡ ngỡ khi tổ chức concert đầu tiên sau hơn 10 năm làm nghề. Ảnh: FBNV

Để ủng hộ cho Hòa Minzy, 2 người em thân thiết là ca sĩ Đức Phúc và Erik vừa qua đã chi tiền mua vé concert của nữ ca sĩ. Erik viết: "Lần đầu chị cả làm fan concert nên 2 thằng em đã bí mật ấp ủ dự định sẽ cùng nhau làm chị cả bất ngờ. Nhưng không ngờ Đức Phúc kia đã nhanh tay lúc bé út đang say giấc nồng đã làm trước để chị cả khóc trước bằng 100 vé fanzone rồi thì nhân đây bé út cũng xin góp chút tình cảm nhỏ bé bằng 101 vé fanzone nữa nhé".

Trước hành động của đàn em, nữ ca sĩ 9x đã bật khóc vì xúc động. "Khóc rồi nha Phúc. Làm cái gì mà người ta xúc động quá trời vậy", Hòa Minzy chia sẻ.