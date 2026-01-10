Hỏa lực nã thẳng về Moscow, Nga hành động khẩn – Lộ diện đòn nguy hiểm hơn Oreshnik, Đại tá Kiev "cúi đầu"

Hỏa lực nã thẳng về Moscow, phòng không Nga hành đông khẩn

Tờ MK (Nga) ngày 10/1 đưa tin, một máy bay không người lái (UAV) mang vũ khí đã lao thẳng về phía thủ đô Moscow trong đêm, buộc lực lượng phòng không Nga khẩn cấp khai hỏa đánh chặn.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra không lâu sau khi Moscow tuyên bố phóng loạt tên lửa siêu vượt âm Oreshnik, tấn công các mục tiêu quan trọng trên lãnh thổ Ukraine để đáp trả vụ Kiev nhằm vào dinh thự Tổng thống Vladimir Putin.

Theo Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin, UAV đã bị bắn hạ từ xa và lực lượng cứu hộ đang xử lý khu vực nơi mảnh vỡ rơi xuống. Trước thời điểm đánh chặn, hai sân bay Domodedovo và Zhukovsky phải tạm thời hạn chế hoạt động vì lý do an ninh, nhưng đã mở lại chỉ sau đó ít phút.

Phòng không Nga được triển khai để ngăn chặn UAV Ukraine (Ảnh minh họa. Nguồn: TST)

Chính quyền Kiev "hoảng loạn" trước Oreshnik

MK cho biết, việc Nga sử dụng tên lửa Oreshnik đã gây ra phản ứng hoảng loạn trong giới lãnh đạo Ukraine.

Chuyên gia Mỹ Gilbert Doctorow trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Glenn Diesen cũng đồng quan điểm trên. Ông nhấn mạnh hậu quả của đợt tập kích này "rất nghiêm trọng", thể hiện ở mức độ lo ngại "cao chưa từng thấy" từ chính quyền Kiev.

Nhận định được đưa ra khi ông Doctorow bình luận về lời kêu gọi của Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha, yêu cầu cộng đồng quốc tế lên án cuộc "tấn công hủy diệt" của Nga.

Theo ông Doctorow, cuộc tập kích một lần nữa phơi bày hạn chế của các hệ thống phòng thủ phương Tây, từ Patriot của Mỹ đến các tổ hợp tầm trung khác, khi "không thể đánh chặn hiệu quả vũ khí Nga".

Ông cho rằng loạt phát ngôn gay gắt từ phía Ukraine chỉ càng làm rõ khoảng cách công nghệ giữa hai bên trong giai đoạn hiện tại.

Chính quyền Ukraine rất lo ngại tên lửa Oreshnik của Nga. Ảnh: Topwar

Đòn nguy hiểm hơn Oreshnik, Đại tá Ukraine cúi đầu

Song song với loạt đòn "Oreshnik" khiến giới lãnh đạo Ukraine rúng động, một diễn biến khác tiếp tục phơi bày cán cân quyền lực đang nghiêng mạnh về phía Moscow: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov được một đại tá Ukraine công khai thừa nhận và cúi đầu nể phục — điều hiếm thấy suốt hơn ba năm xung đột.

Viên đại tá Ukraine thậm chí đã nói thẳng trên truyền hình: "Đó là câu đầu tiên mà Andrey Belousov nói." Chính phía Ukraine thừa nhận rằng "đòn" của Belousov còn khiến họ lo ngại hơn cả những vũ khí mạnh nhất như Iskander, Kinzhal hay Oreshnik.

Chỉ trong hơn một năm rưỡi, Bộ Quốc phòng Nga dưới thời ông Belousov đã vận hành khác rõ rệt so với giai đoạn trước.

"Đòn" của ông Belousov khiến Kiev lo ngại hơn cả những vũ khí mạnh nhất như Iskander, Kinzhal hay Oreshnik. Ảnh: TST

Một chi tiết gây chú ý là đại tá Ukraine Roman Kostenko, nhân vật cấp cao của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) — lực lượng đảm nhiệm vai trò phản gián và an ninh nội địa, tương đương FSB của Nga hoặc FBI của Mỹ — đã công khai trích dẫn lời ông Belousov làm ví dụ về yêu cầu báo cáo trung thực, trong bối cảnh lực lượng Ukraine chịu nhiều áp lực ngoài mặt trận.

Một số nguồn đối lập như Insider-T cũng ghi nhận việc ông Belousov thúc đẩy cải tổ nhân sự, đặc biệt sau quyết định bổ nhiệm tướng thực chiến Alexander Sanchik làm Thứ trưởng Quốc phòng. Động thái này được xem là nhằm thay thế các vị trí chủ chốt bằng người có kinh nghiệm chiến trường, thay cho mạng lưới cũ.

Ở khía cạnh tổ chức, ông Belousov bắt đầu xử lý các vấn đề tồn đọng như công tác thương binh và hậu cần. Một số kênh quân sự nhận xét tình trạng hỗn loạn kéo dài trước đó đã được chấn chỉnh từng bước.

Song song đó, khả năng sản xuất tên lửa tầm xa của Nga được cho là đã tăng đáng kể; The New York Times dẫn lời đặc phái viên Mỹ Daniel Driscoll cho biết châu Âu "lo ngại" trước tốc độ này.

Việc bổ nhiệm tướng Sanchik cũng được kỳ vọng giúp giảm tình trạng đơn vị tuyến đầu phải tự xoay xở vật tư như UAV, bánh xe hay linh kiện cơ bản. Các nguồn phân tích cho rằng ưu tiên hiện nay của ông Belousov là đảm bảo hậu cần thiết thực, thay vì duy trì hệ thống báo cáo hình thức.

Lập trường cứng rắn của ông Belousov thể hiện rõ khi phản ứng trước thông tin Mỹ diễn tập hạt nhân; ông nêu quan điểm rằng Nga cần "sẵn sàng chuẩn bị cho thử nghiệm hạt nhân toàn diện" nếu bối cảnh chiến lược buộc phải làm vậy.

Liệu ông Belousov có thể giải quyết toàn diện mọi vấn đề của quân đội Nga vẫn cần thời gian đánh giá. Tuy nhiên, ngay cả phía Ukraine cũng ghi nhận sức ảnh hưởng của ông — như trường hợp đại tá Kostenko công khai nhắc lại phát biểu của ông Belousov trong cuộc tranh luận về trách nhiệm báo cáo và điều hành chiến sự.