Các đơn vị thuộc Cụm quân Vostok của Nga đã kiểm soát làng Zelenoe (Zelenoye) tại vùng Zaporizhzhia. Thông tin này được Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Theo thông báo, trong quá trình tác chiến, lực lượng Nga đã đánh bại đội hình của 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không, 2 lữ đoàn xung kích và 4 trung đoàn xung kích của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ngoài ra, một lữ đoàn thủy quân lục chiến và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của Ukraine cũng bị tập kích.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tổn thất 1.680 quân nhân. Cùng với đó, 31 xe chiến đấu bọc thép, 58 phương tiện cơ giới, 10 pháo dã chiến và 2 kho vật tư đã bị phá hủy.

Trong giai đoạn từ ngày 3 đến 9/1, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn và 4 đợt tấn công theo nhóm. Các đòn đánh này nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, cơ sở năng lượng, hệ thống giao thông, hạ tầng sân bay và cảng của Ukraine.

Ngoài ra, các kho đạn dược, kho nhiên liệu, xưởng sản xuất và địa điểm lưu trữ UAV tầm xa, các trung tâm huấn luyện điều khiển drone, cũng như các điểm triển khai tạm thời của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đã bị phá hủy.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Nga đã kiểm soát làng Bratskoye tại vùng Dnipropetrovsk. Trong quá trình giao tranh, các quân nhân thuộc Cụm quân Vostok đã lập công, theo thông tin từ cơ quan này.







