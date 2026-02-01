Theo thông báo từ Trụ sở Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Busan ngày 13/12, đám cháy bùng phát vào khoảng 3h43 tại nhà bà A (khoảng 70 tuổi) ở tầng 5 của một tòa nhà chung cư 14 tầng trong khu vực.

Bà A được phát hiện bị ngừng tim trong phòng khách, và anh trai bà - ông B (ngoài 70 tuổi) - được tìm thấy trong tình trạng tương tự ở phòng tắm. Cả hai được lính cứu hỏa giải cứu và đưa đến bệnh viện gần đó trong khi được cấp cứu bằng phương pháp hồi sức tim phổi nhưng sau đó đã tử vong.

Một quan chức cứu hỏa cho biết: "Ngọn lửa được cho là bắt đầu từ một căn phòng gần lối vào, khiến hai anh em không thể thoát ra ngoài kịp thời".

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Trụ sở Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Busan)



Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Trụ sở Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Busan)

Vụ hỏa hoạn cũng khiến 4 cư dân khác phải nhập viện do hít phải khói độc và buộc khoảng 100 người phải sơ tán khẩn cấp. Theo đánh giá của Sở Cứu hỏa, vụ hỏa hoạn gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 20 triệu Won, thiêu rụi nội thất và đồ đạc trong căn hộ. Vụ cháy được dập tắt hoàn toàn sau khoảng 40 phút.

Tòa chung cư này được xây dựng từ năm 1985, hiện đã 41 năm tuổi và không được trang bị hệ thống phun nước chữa cháy tự động. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa địa phương đang phối hợp điều tra để làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ việc.