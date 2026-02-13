Mới đây, người dẫn chương trình truyền hình kiêm phát thanh viên người Hàn Quốc Choi Seon Gyu đã kể lại một câu chuyện xúc động về con gái, trong đó chính tình yêu thương con sâu sắc của ông đã giúp cô bé giữ được mạng sống.

Báo Chosun Daily đưa tin rằng ông Choi, hiện 67 tuổi, đã chia sẻ câu chuyện trong một lần xuất hiện trên kênh YouTube của CGN.

Vừa xong buổi phát sóng thì nghe tin dữ về con gái

Ông Choi nhớ chính xác thời điểm xảy ra tai nạn vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 1992, lúc 9 giờ 50 phút sáng. Khi đó, phát thanh viên Choi vừa kết thúc chương trình phát sóng trực tiếp từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa hôm đó thì một phát thanh viên trẻ chạy đến chỗ ông và khóc.

Cô đưa cho ông một mẩu giấy ghi rằng con gái ông đang trong tình trạng nguy kịch tại phòng cấp cứu của một bệnh viện ở Gangnam do tai nạn giao thông. Con gái ông lúc đó mới 3 tuổi.

Cựu phát thanh viên Choi Seon Gyu đang kể lại câu chuyện về vụ tai nạn đáng sợ của con gái.

Vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc xe tải đang lùi trong hẻm đã cán qua con gái ông bằng bánh sau, theo báo Chosun Daily. Sau đó, vì nghĩ có vật gì đó bị mắc kẹt, chiếc xe tải lại cán qua cô bé lần nữa. Hậu quả là con gái ông Choi ho ra rất nhiều máu và được tuyên bố tử vong tại hiện trường.

Ông Choi kể lại: "Vợ tôi đã kéo con bé ra khỏi gầm xe và đưa vào phòng cấp cứu trước khi liên lạc với tôi."

Sau khi nhận được tin, ông Choi lên đường đến bệnh viện, dự kiến chỉ mất 10 phút lái xe nếu không tắc đường. Tuy nhiên, ông đã bị kẹt trên tuyến đường đó suốt một giờ do công trình xây dựng tàu điện ngầm.

"Là một người cha, tôi không thể làm gì được," ông Choi nói thêm, cho biết việc bị mắc kẹt trên tuyến đường đó là "khoảnh khắc đáng sợ nhất" trong cuộc đời ông.

Ông đã khóc suốt một tiếng đồng hồ trong xe, cầu xin con gái mình được cứu sống và thay vào đó là mạng sống của ông. Bị ám ảnh bởi chấn thương tâm lý, ông Choi không thể đi qua con đường sau đó trong suốt 10 năm.

Hành động giúp ông cứu sống con gái

Sau đó, ông Choi đến bệnh viện và thấy con gái mình được phủ một tấm vải trắng, theo báo Maeil Business Newspaper, cho biết thêm rằng các nhân viên y tế cảm thấy cơ hội sống sót của con gái ông rất thấp. "Thật kinh khủng," ông Choi nói, ông đã khóc và ôm con gái một mình hơn một giờ đồng hồ.

Chính tình yêu thương sâu sắc đã giúp người cha này giữ lại được mạng sống của con.

Tuy nhiên, sau khi ôm con gái một giờ mà không thấy phản ứng gì, ông Choi nhớ lại rằng con gái mình ấm lên và bắt đầu cử động nhẹ. Báo Chosun Daily đưa tin rằng ông Choi sau đó đã gọi cho nhân viên y tế, cầu xin họ cứu con gái mình vì cô bé chưa chết, nhưng ông được cho là đã không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Ngay sau đó, con gái ông bị nôn, và ông theo bản năng đưa ngón tay vào miệng con để lấy ra một cục máu đông to bằng hạt dẻ, giúp cô bé có thể hít thở.

"Từ đó trở đi, con bé đã thở trở lại," ông nói.

Sau sự hồi phục kỳ diệu này, con gái ông Choi đã phải nằm viện trong 2 năm và được xuất viện lúc 5 tuổi. Cô bé đã lớn lên khỏe mạnh và theo học chuyên ngành thanh nhạc trước khi trở thành tiếp viên hàng không cho một hãng hàng không Canada. Hiện tại, cô gái đang làm việc trong đội ngũ nhân viên phục vụ mặt đất, đã kết hôn và có một cậu con trai.

Gia Linh (Theo Mothership)