Con giáp tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp sở hữu khí chất mạnh mẽ, độc lập và luôn toát ra vẻ uy quyền khiến người xung quanh phải nể trọng. Họ là những chiến binh can trường, không bao giờ lùi bước trước khó khăn và luôn khao khát chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Ẩn sau vẻ ngoài đôi khi có phần lạnh lùng hay nóng nảy là một trái tim vô cùng hào hiệp, chính trực và luôn sẵn lòng bảo vệ những người yếu thế.

(Ảnh minh họa)

Trong các mối quan hệ, con giáp tuổi Dần rất thẳng thắn, ghét sự giả dối và luôn đặt lòng tin tuyệt đối vào những người mà họ đã lựa chọn gắn bó. Tuy nhiên, cái tôi lớn và sự kiêu hãnh đôi khi khiến họ trở nên độc đoán, đòi hỏi họ phải học cách lắng nghe để đạt được sự hài hòa trong cuộc sống.

Năm Ất Tỵ 2025 là một năm tương đối thử thách với tuổi Dần do rơi vào cục diện Hình Thái Tuế, do đó, vận trình sự nghiệp của con giáp này dễ gặp phải những trở ngại bất ngờ hoặc thị phi từ tiểu nhân. Về tài chính, tiền bạc có dấu hiệu hao hụt nên việc thắt chặt chi tiêu và hạn chế cho vay mượn là chiến lược tối ưu để bảo toàn tài sản.

Tháng 12 âm - tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, tuổi Dần phải đối mặt một số thách thức. Nếu không cẩn thận, con giáp này có thể bị bạn xấu gây chuyện hoặc đầu tư thua lỗ, gây thất thoát tài chính. Tuy nhiên, chỉ vài ngày nữa, khi tháng 12 âm kết thúc, năm mới Bính Ngọ mở ra thì những xui rủi ấy cũng sẽ chấm hết. Tử vi học có nói, từ tháng 1 âm năm Bính Ngọ sẽ là thời điểm con giáp tuổi Dần thăng hoa viên mãn. Vận đen đi qua, tài lộc nở rộ, tuổi Dần sẽ nằm trong số những con giáp giàu có bậc nhất.

Con giáp tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp có trái tim nhân hậu, luôn sống tình cảm và sẵn lòng hy sinh lợi ích cá nhân vì hạnh phúc của gia đình, bạn bè. Họ mang tâm hồn nghệ sĩ tinh tế, có khả năng thấu cảm sâu sắc và luôn tìm kiếm sự hài hòa, bình yên trong mọi mối quan hệ xã hội. Tuy vẻ ngoài có phần mềm mỏng và hướng nội, nhưng bên trong họ là một ý chí kiên cường, nhẫn nại, không bao giờ bỏ cuộc trước những mục tiêu đã đề ra.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ là một năm vận trình bình ổn và có nhiều điểm sáng đối với tuổi Mùi nhờ sự xuất hiện của các cát tinh nâng đỡ trong công việc. Sự nghiệp của con giáp này có bước tiến triển tích cực, những nỗ lực thầm lặng bấy lâu bắt đầu được cấp trên ghi nhận và mở ra cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương. Tài chính duy trì ở mức khá, nguồn thu nhập ổn định giúp con giáp tuổi Mùi có cuộc sống dư dả.

Tháng Chạp - tháng chốt hạ năm Ất Tỵ, tuổi Mùi nằm trong số những con giáp có tài lộc tương đối chững lại. Nếu không biết cân đối chi tiêu, thậm chí họ còn dễ bị thâm hụt tài chính. Tuy nhiên, con giáp này không cần phải lo lắng. Chỉ còn vài ngày nữa, khi năm Ất Tỵ chính thức khép lại thì vận may của họ cũng sẽ chuẩn bị thăng hoa.

Tử vi học có nói, ngay tháng 1 âm năm Bính Ngọ 2026, được sao Thiên Hỷ chiếu rọi, tuổi Mùi sẽ có quý nhân phù trợ, công việc và cuộc sống đều đón nhiều tin vui. Chính khởi đầu suôn sẻ này sẽ mở ra cả một năm tài lộc sung túc và viên mãn cho con giáp này. Được lục hợp chống lưng, tuổi Mùi sẽ có con đường công danh và sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, không cần quá vất vả mà vẫn tận hưởng cuộc sống thịnh vượng.

Con giáp tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp nổi tiếng với sự thẳng thắn và tinh thần trách nhiệm cao đối với gia đình cũng như công việc. Họ sở hữu trực giác nhạy bén, khả năng quan sát tinh tế giúp họ dễ dàng nhận diện đâu là bạn chân thành và đâu là kẻ giả tạo. Dù có vẻ ngoài đôi khi hơi nghiêm nghị hoặc nóng tính, nhưng bên trong họ là một tâm hồn trượng nghĩa, luôn sẵn sàng xả thân vì lẽ phải.

(Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025 mang đến vận trình khởi sắc rực rỡ cho tuổi Tuất khi được nhiều cát tinh như Long Đức và Tử Vi chiếu mệnh. Sự nghiệp có bước đột phá lớn, quý nhân phù trợ giúp bạn vượt qua mọi rào cản để đạt được vị trí xứng đáng hoặc mở rộng quy mô kinh doanh.

Tháng 12 âm, chuyện tài lộc của tuổi Tuất đang có xu hướng chững lại, song cũng giống như tuổi Mùi, tuổi Tuất cũng chỉ cần chờ vài ngày nữa là cuộc sống của họ sẽ "sang trang mới". Được Tam hợp soi rọi, tuổi Tuất sẽ có cả một năm Bính Ngọ 2026 với nhiều thành công và may mắn. Tử vi học có nói, ngay từ tháng 1 âm, con giáp này sẽ được Thần tài ưu ái, làm gì cũng có lộc lá. Đặc biệt trong sự nghiệp, tuổi Tuất sẽ là con giáp vừa có tiền, vừa có quyền, cuộc sống giàu sang, viên mãn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.