Hoa hậu ngồi sụp xuống bật khóc: "Tôi đau đớn xé lòng"

"Tôi đau đớn xé lòng" – hoa hậu Lê Hoàng Phương nói.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của hoa hậu Lê Hoàng Phương, ca sĩ Thành Đạt và MC Thanh Thảo.

Mở đầu chương trình, Lê Hoàng Phương bày tỏ: "Tôi vô cùng hạnh phúc khi lần thứ hai tham gia chương trình, lần này lại được trở về quê hương Khánh Hòa. Đây là nơi nuôi dưỡng tôi trưởng thành, vun đắp nội lực và góp phần tạo nên những thành tựu trong cuộc sống của tôi.

Dù đi đâu, tôi vẫn luôn dành nhiều tình cảm cho quê hương và tự nhủ sẽ nỗ lực hết mình để mang tiền thưởng về cho các em nhỏ".

Đáng thương nhất chương trình tuần này là hoàn cảnh em Cao Anh Thư (sinh năm 2014), người dân tộc Raglai, hiện học lớp 7, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Khánh Vĩnh. Em sống cùng mẹ và anh trai tại xã Tây Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Cha mất vì bệnh khi Thư còn nhỏ, để lại mẹ một mình nuôi hai con.

Năm Thư học lớp 3, mẹ em là chị Cao Thị Điệp phát hiện mắc K vú. Do hoàn cảnh khó khăn, chị phải dừng điều trị tại bệnh viện, chỉ duy trì thuốc nam và cố gắng ăn uống để kéo dài thời gian bên các con. Hiện bệnh đã di căn, khiến chị thường xuyên đau đớn, vùng da bị hoại tử và cánh tay phải sưng lớn.

Anh trai Thư là Cao Anh Kiệt hiện học lớp 11 tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Khánh Vĩnh. Thương mẹ, Kiệt vừa học vừa làm phục vụ, rửa chén từ 17h đến 22h mỗi ngày. Cuối tuần em làm cả ngày.

Với thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng, Kiệt dành phần lớn để lo sinh hoạt gia đình. Về nhà, em còn nấu ăn, làm việc nhà, chăm sóc và hỗ trợ mẹ trong những sinh hoạt hằng ngày.

Thư học nội trú, cuối tuần mới trở về nhà chăm mẹ. Những đêm nghe mẹ đau đớn, cô bé thường lặng lẽ khóc. Để phụ giúp gia đình, Thư nhận chăm một bé 3 tuổi vào cuối tuần, mỗi tháng được 500 ngàn đồng. Em không dám đòi mẹ mua món ăn yêu thích hay một đôi dép mới, chỉ mong mẹ bớt đau và gia đình có một mái nhà ấm áp.

MC Thanh Thảo bật khóc khi nghe chị Điệp dặn dò các con. Cô nói: "Tôi xót xa khi Anh Kiệt và Anh Thư đã mất cha, nay mỗi ngày lại phải sống trong nỗi lo có thể mất mẹ.

Con gái tôi năm nay lên lớp 11, ở độ tuổi như Kiệt vẫn được cha mẹ chăm sóc, vui chơi và sống vô tư. Trong khi đó, Kiệt mới 17 tuổi đã phải gánh vác gia đình, đối diện với những nỗi lo vốn không thuộc về tuổi của em. Tôi xót xa vô cùng".

Ca sĩ Thành Đạt bày tỏ lòng cảm phục: "Em Kiệt mới 17 tuổi đã trở thành chỗ dựa cho mẹ và em gái. Em vừa đi học, vừa kiếm tiền, vừa chăm sóc người mẹ bệnh nặng khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ.

Tôi cũng đau lòng khi ngay cả mong muốn giản dị như có một bộ quần áo mới cũng trở thành điều xa xỉ với cậu bé. Tôi quyết định tặng hai anh em những bộ quần áo mới, mong các em có một năm học vui vẻ, trọn vẹn hơn".

Hoa hậu Lê Hoàng Phương lập tức chạy đến ôm, vỗ về và liên tục lau nước mắt cho hai em nhỏ.

Cô ngồi sụp xuống, bật khóc nức nở nói: "Tôi đau đớn xé lòng khi thấy những đứa trẻ còn nhỏ đã phải gánh quá nhiều trách nhiệm. Điều khiến tôi càng xúc động là dù cuộc sống khó khăn, hai anh em vẫn rất hiểu chuyện, không than vãn vì sợ mẹ thêm lo lắng".

Biết chị Điệp luôn trăn trở về việc học của các con, Lê Hoàng Phương hứa đồng hành, hỗ trợ học phí cho Anh Kiệt và Anh Thư đến hết lớp 12. Nàng hậu đồng thời tặng gia đình 20 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Cô nói: "Số tiền tuy nhỏ nhưng tôi mong khoản hỗ trợ có thể san sẻ phần nào gánh nặng chi phí, để hai anh em bớt phải lo toan và có thêm những khoảng thời gian đúng với tuổi của mình".