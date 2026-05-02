Hoa hậu là vợ giáo sư trẻ nhất Việt Nam: "Giáo sư phải vào bếp nấu ăn, nấu được món ngon mình khen"

Mới đây, Hoa hậu Quý bà Hòa Bình Nguyễn Thị Thưa thu hút sự chú ý khi chia sẻ về chồng. Theo Nguyễn Thị Thưa kể từ ngày bận rộn với việc học Tiến sĩ, kinh doanh và thành hoa hậu, cô bận rộn hơn nên chồng là giáo sư Chu Mạnh Hoàng đã phải vào bếp nấu ăn giúp vợ.



"Nghỉ lễ đợt 2 về nhà ăn cơm giáo sư Chu nấu. Từ ngày đi học tiến sĩ rồi kinh doanh, rồi vào showbiz bận rộn, giáo sư bắt đầu phải vào bếp nấu ăn nhiều hơn. Cứ mỗi lần giáo sư nấu được món ngon, mình lại tấm tắc khen ngút trời mây. Và giờ thì giáo sư đã có mấy món tủ ngon phải biết.

Nguyễn Thị Thưa bên chồng con.

Mọi người nhìn qua cứ nói mình "bắt nạt" giáo sư nhưng thật ra mình chỉ "bắt" đúng lúc cần phải "nạt". Nói chung, nuôi mình cũng dễ lắm, mình không muốn nói nhiều, mình chỉ thích được "chiều", đơn giản vậy thôi".

Chia sẻ của Nguyễn Thị Thưa khiến nhiều người phải trầm trồ trước sự khéo léo của cô khiến chồng tự nguyện giúp đỡ công việc nhà.

Sinh năm 1989, Nguyễn Thị Thưa là cựu sinh viên của Trường Đại học Thái Nguyên, đồng thời sở hữu bằng Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện cô đang theo học chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Chồng nàng hậu – GS.TS Chu Mạnh Hoàng là một trong ba giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2022, hiện công tác tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.