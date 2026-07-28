Hoa hậu đẹp nhất nhì Việt Nam U45 đi khắp thế gian, xúc động khi tới Tây Tạng

"Có lẽ điều mình chuẩn bị nhiều hơn cả là một cái tâm thành kính và một niềm tin rằng khi đến với một vùng đất linh thiêng bằng tất cả sự chân thành", nàng hậu đẹp nhất nhì Việt Nam chia sẻ.

Mới đây, hoa hậu Jennifer Phạm khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ những hình ảnh đầu tiên trong chuyến hành hương, khám phá Tây Tạng sau gần hai tháng đồng hành cùng chồng và các con trong chuyến du lịch Mỹ và châu Âu. Đặt chân tới Lhasa, người đẹp bày tỏ cảm xúc xúc động khi đứng trước Cung điện Potala và cho biết đây là chuyến đi cô đã ấp ủ từ rất lâu.

Hoa hậu Jennifer Phạm ở Tây Tạng.

Người đẹp cho biết, vừa tiễn người thân tại sân bay Nội Bài, cô tiếp tục lên đường đến Tây Tạng - điểm đến mà bản thân mong chờ từ lâu. Sau hành trình kéo dài khoảng 26 tiếng bay từ châu Âu, quá cảnh tại Hà Nội, Jennifer Phạm đã có mặt ở Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng, nằm ở độ cao khoảng 3.650 m so với mực nước biển.

Điểm dừng chân đầu tiên của cô là Cung điện Potala - công trình mang tính biểu tượng của Tây Tạng, được xây dựng từ thế kỷ 17 dưới thời Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5. Đây từng là nơi ở mùa đông của các đời Đạt Lai Lạt Ma, đồng thời là trung tâm chính trị, tôn giáo quan trọng của Tây Tạng suốt nhiều thế kỷ và được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1994.

Đứng trước công trình nổi tiếng này, Jennifer Phạm không giấu được sự xúc động. Cô chia sẻ: "Đứng giữa những bức tường đỏ trắng hùng vĩ, nhìn lên công trình sừng sững trên ngọn đồi Marpo Ri, mình có cảm giác rất khó diễn tả… vừa nhỏ bé trước thời gian, vừa thấy lòng mình trở nên bình yên hơn".

Theo Jennifer Phạm, trước chuyến đi cô đã tìm hiểu khá nhiều về những thử thách khi di chuyển ở vùng có độ cao lớn và có sự chuẩn bị nhất định về thể lực. Tuy nhiên, điều cô chuẩn bị nhiều hơn cả là một cái tâm thành kính và niềm tin khi đặt chân tới vùng đất linh thiêng.

Người đẹp bày tỏ: "Có lẽ điều mình chuẩn bị nhiều hơn cả là một cái tâm thành kính và một niềm tin rằng khi đến với một vùng đất linh thiêng bằng tất cả sự chân thành, mình sẽ nhận được sự gia hộ và nâng đỡ trên từng bước chân".

Jennifer Phạm cho biết Lhasa mới chỉ là điểm khởi đầu. Phía trước còn là hành trình nhiều quanh núi Kailash - chuyến đi mà cô đã ấp ủ từ rất lâu. Khép lại bài viết, nàng hậu gửi lời chúc mọi người luôn có đủ sức khỏe, bình an và duyên lành để thực hiện những hành trình mình mong muốn.

Jennifer bên chồng con ở châu Âu.

Trước đó ít ngày, Jennifer Phạm cũng chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng cùng chồng và các con tại vùng ngoại ô Đan Mạch.

Người đẹp cho biết cả gia đình đã cùng nhau rời xa nhịp sống phố thị để hòa mình vào thiên nhiên với nhiều hoạt động như dạo bước trong rừng, cưỡi ngựa, bắn cung, hái những trái cây chín mọng và tận hưởng bầu không khí yên bình.

Jennifer Phạm viết: "Thiên nhiên luôn có một cách rất kỳ diệu để đưa con người trở về với những điều giản đơn nhất. Khi những chiếc điện thoại được đặt xuống, những cuộc trò chuyện nhiều hơn, những tiếng cười trong trẻo hơn và những cái nắm tay cũng trở nên ấm áp hơn".

Nàng hậu cũng bày tỏ quan điểm rằng điều quý giá nhất dành cho các con không phải sự xa hoa mà là những ký ức đẹp được cả gia đình cùng khám phá thế giới, học cách yêu thương thiên nhiên và trân trọng những điều bình dị. Theo cô, "Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ở cạnh những người mình yêu, giữa một khoảng trời xanh và một trái tim thật an yên".

Jennifer Phạm sinh năm 1985, đăng quang Hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2006. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn được khán giả yêu mến nhờ nhan sắc trẻ trung cùng cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Đức Hải và bốn người con. Hiện người đẹp thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch, trải nghiệm văn hóa ở nhiều quốc gia trên thế giới, đồng thời duy trì các hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.