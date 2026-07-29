Hồ Văn Cường mua nhà sau 10 năm ở trọ, mang cả vùng quê lên TP.HCM

"Tôi sống để ăn" – Hồ Văn Cường nói.

Mới đây, tại kênh Hoài Thu Official, ca sĩ Hồ Văn Cường đã chia sẻ về những sở thích và hoạt động trong cuộc sống của mình.

Anh nói: "Tôi sống để ăn, thích ăn đồ ăn ngon. Có nhiều món ăn tôi thích lắm, nhưng nếu có một món ăn đi ăn lại không chán thì là canh chua. Canh chua là món ăn dân dã, hợp với khẩu vị người miền Tây như tôi. Tôi thích vị của nó.

Hồ Văn Cường

Tôi thích những món ăn có vị chua. Tất nhiên cũng tùy món, nhưng riêng canh chua thì phải thật chua tôi mới thích. Tôi cũng biết nấu canh chua, kinh nghiệm có thể nói là đầy mình.

Bình thường tôi cũng tự nấu nướng được và gần đây có làm Vlog nấu cơm. Ngoài đời thường tôi nấu rất nhanh nhưng nấu trong Vlog thì phải mất vài tiếng.

Tôi có sở thích là mỗi sáng thức dậy ra vườn ngắm cây cỏ hoa lá, tưới cây. Sở thích này tôi có từ lâu rồi nhưng phải gần đây tôi mới có đủ thời gian, điều kiện để thực hiện nó.

Từ nhỏ tôi đã thích như vậy vì cuộc sống xung quanh tôi là thiên nhiên, cây cỏ, vườn rau. Tôi thích cảm giác yên bình của cuộc sống ở vùng quê. Vì thế, tôi vác nguyên một vùng quê lên Sài Gòn.

Phần lớn các loại rau và cây tôi trồng là đi mua. Nhiều khi trồng quá tải thì tôi lại phải đem về dưới quê.

Bản thân tôi cũng là người mâu thuẫn, ví dụ là việc làm Vlog. Khán giả của tôi rất thích xem Vlog về cuộc sống đời thường của tôi. Tôi rất muốn đáp ứng nhu cầu đó của khán giả nên cũng đặt mục tiêu quay Vlog, nhưng cứ làm biếng nên đến tận bây giờ tôi mới quay được clip Vlog đầu tiên".

Được biết, sau 10 năm ở trọ, ca sĩ Hồ Văn Cường mới đây đã thực hiện được ước mơ là mua nhà tại TPHCM, đưa cha mẹ về ở cùng. Số tiền mua nhà được anh tích cóp trong nhiều năm đi hát. Ngôi nhà rộng rãi, khang trang, có sân thượng, được nam ca sĩ cải tạo thành vườn rau.

Hồ Văn Cường tự hào nói không gian sống mới tiện nghi, giúp gia đình ổn định sinh hoạt, không còn phải trả tiền thuê hằng tháng. Gần đây, cha mẹ anh cũng đón các cháu ở quê lên sinh sống và học tập, cả nhà có nhiều thời gian quây quần bên nhau.

Hồ Văn Cường tận dụng diện tích trống trên sân thượng để trồng bầu, dưa leo, cóc, ớt, ngò tây, xoài, ổi, bắp, dọc mùng; các loại rau như cải, húng quế, diếp cá... Một số giống cây trồng do fan, người quen tặng. Hồ Văn Cường đặc biệt thích cây xoài tứ quý, trồng vài tháng đã cho trái rất nhiều.