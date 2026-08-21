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Hồ Văn Cường khoe ảnh vợ con

Tiên Tiên
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Loạt khoảnh khắc gia đình của Hồ Văn Cường.

Gia đình hậu vệ Hồ Văn Cường mới đây gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh kỷ niệm tràn ngập hạnh phúc bên con trai đầu lòng. Khoảnh khắc ấm áp của gia đình nhỏ nhanh chóng nhận về "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng nhờ thần thái rạng rỡ cùng sắc vóc nổi bật của nàng WAG xứ Nghệ.

Ảnh gia đình Hồ Văn Cường (Ảnh: IGNV)

Trong khung hình, nàng WAG sinh năm 2001 khiến nhiều người trầm ồ khi diện chiếc váy trắng cúp ngực tông trắng xẻ tà cao, khéo léo khoe trọn đôi chân thon dài, bờ vai mỏng cùng làn da trắng mịn. Dù đã trải qua một lần sinh nở, Nguyễn Linh vẫn giữ vững phong độ nhan sắc với vóc dáng gọn gàng, nuột nà. Bên cạnh đó, bé Rio – quý tử sinh tháng 9/2025 của cặp đôi tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn trong lòng bố và được nhận xét là sở hữu nhiều nét gương mặt "đúc khuôn" từ nam cầu thủ.

Nguyễn Linh nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh (Ảnh: IGNV)

Hành trình từ tình yêu đến tổ ấm viên mãn của cặp đôi đồng hương Nghệ An cũng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ. Dù quen biết từ lâu, Hồ Văn Cường và Nguyễn Linh khá kín tiếng, từng trải qua khoảng thời gian chia tay rồi mới "yêu lại từ đầu" và chính thức công khai vào năm 2024. Tháng 3/2025, cả hai làm lễ ăn hỏi, nhưng ngay sau đó nam hậu vệ phải vội vã hội quân cùng U22/U23 Việt Nam. Đến tháng 5/2025, cặp đôi chính thức về chung một nhà sau lễ cưới ấm cúng tại nhà thờ và tiệc đãi khách hoành tráng.

Hồ Văn Cường cưới vợ năm 2025 (Ảnh: IGNV)

Tròn 4 tháng sau ngày cưới, cặp đôi vỡ òa đón con trai đầu lòng chào đời đúng dịp 2/9/2025. Sự xuất hiện của bé Rio chính là "trái ngọt", giúp tổ ấm của chàng hậu vệ tài năng và cô giáo trẻ thêm trọn vẹn và gắn kết.

Hồ Văn Cường sinh năm 2003 tại Nghệ An, trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Sông Lam Nghệ An, cái nôi sản sinh ra nhiều ngôi sao cho bóng đá Việt Nam như Công Vinh, Ngọc Hải hay Xuân Mạnh. Với tốc độ, khả năng bứt phá mạnh mẽ cùng nền tảng thể lực sung mãn, Cường sớm chiếm được niềm tin của ban huấn luyện đội một và trở thành lựa chọn hàng đầu ở hành lang phải của SLNA.

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