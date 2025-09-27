Hồ duy nhất ở trung tâm Hà Nội có 2 dự án lớn đang xây: Vinhomes xây nhà trăm tỷ mỗi căn, tương lai có 3 khách sạn cao tầng

Đặc biệt, trên tầng 24 khách sạn có bể bơi vô cực rộng 225 m², nơi du khách có thể ngắm toàn cảnh thủ đô. Để bảo vệ lớp gạch dát vàng dưới đáy bể, khách chỉ được phép đi chân trần hoặc dùng dép bông do khách sạn chuẩn bị. Với thiết kế khác biệt, công trình này không chỉ gây ấn tượng với truyền thông quốc tế mà còn góp phần định vị hồ Giảng Võ như điểm đến cao cấp của Hà Nội.