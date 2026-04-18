Hình ảnh VinFast EC Van 16 chỗ chỉ là AI, không phải thông tin chính thức

Những ngày gần đây, cộng đồng quan tâm tới xe điện tại Việt Nam xôn xao trước loạt hình ảnh về một mẫu xe mang tên VinFast EC 16 - xe van thuần điện 16 chỗ tương tự Ford Transit, nhắm tới thị trường vận tải hành khách. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận cho biết VinFast chưa có kế hoạch với mẫu xe này.

Cụ thể, các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một mẫu xe có kiểu dáng quen thuộc của dòng minibus 16 chỗ, tương tự các dòng xe dịch vụ phổ biến hiện nay. Điểm khiến dư luận chú ý nằm ở phần thông số được đính kèm, với tuyên bố xe sử dụng hệ truyền động thuần điện, phạm vi hoạt động lên tới 460 km sau mỗi lần sạc đầy. Ngoài ra, thông tin còn đề cập khả năng sạc nhanh từ 20% lên 80% trong khoảng 75 phút – con số khá cạnh tranh trong phân khúc xe thương mại chạy điện.

Hình ảnh brochure của mẫu xe được gọi là VinFast EC 16. Ảnh: Sưu tầm

Điều này đồng nghĩa VinFast EC 16 nhiều khả năng chỉ là sản phẩm dựng hình hoặc suy đoán từ bên ngoài, không phản ánh chiến lược sản phẩm thực tế của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng, việc VinFast nghiên cứu phương tiện vận tải hành khách không phải là điều hoàn toàn xa vời. Hãng từng xem xét một số định hướng về xe khách nhưng chưa có thiết kế cụ thể hay thông số kỹ thuật chính thức nào được chốt. Hãng cũng đã có kinh nghiệm trong việc sản xuất xe buýt điện, từ đó có thể làm tiền đề phát triển dòng xe chở khách thương mại.

VinFast EC 16 hiện chỉ là các ảnh dựng AI không chính thức. Ảnh dựng đồ họa: AP

Nếu trong tương lai, một mẫu xe tương tự EC 16 thực sự xuất hiện, đây có thể trở thành bước ngoặt đáng chú ý cho thị trường vận tải hành khách tại Việt Nam. Trong bối cảnh xu hướng điện hóa đang lan rộng, việc chuyển đổi từ xe diesel sang xe điện ở phân khúc 16 chỗ không chỉ giúp giảm chi phí nhiên liệu mà còn góp phần cải thiện môi trường vận hành đô thị, yếu tố ngày càng được các doanh nghiệp vận tải quan tâm.

Ở một góc nhìn rộng hơn, nếu VinFast thực sự bước vào phân khúc xe thương mại, lợi thế không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở hạ tầng đã được chuẩn bị từ trước. Hiện nay, hệ thống trạm sạc của VinFast đã phủ rộng trên toàn quốc, từ đô thị lớn tới các tuyến quốc lộ và cao tốc. Đây là yếu tố mang tính nền tảng, đặc biệt với nhóm khách hàng kinh doanh vận tải vốn đòi hỏi khả năng vận hành liên tục, ít gián đoạn.

Hiện tại, phân khúc xe dịch vụ 16 chỗ tại Việt Nam vẫn đang là sân chơi quen thuộc của các mẫu xe động cơ đốt trong. Nổi bật nhất là Ford Transit và Hyundai Solati – hai cái tên đã khẳng định vị thế qua nhiều năm vận hành thực tế. Ford Transit đang được phân phối với giá từ khoảng 907 triệu đến hơn 1,09 tỷ đồng, trong khi Hyundai Solati có giá dao động từ 1,06 đến 1,08 tỷ đồng.