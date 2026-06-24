Hình ảnh sững người ở tiệc sinh nhật khiến bà mẹ Đồng Nai gấp gáp cảnh báo: Đừng thờ ơ khi dạy con tuổi dậy thì

"Con gái tôi thực sự sốc. Tôi nghĩ đây là hậu quả của việc cha mẹ thờ ơ trong việc dạy con về ranh giới cá nhân và những thay đổi của tuổi dậy thì", chị chia sẻ.

Một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều khi liên quan đến vấn đề giáo dục giới tính và kỹ năng bảo vệ cơ thể cho trẻ ở tuổi dậy thì.

Theo lời kể của một người mẹ sống tại Đồng Nai, chị vừa tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn thân và mang theo cô con gái đang học lớp 9 đi cùng. Buổi tiệc được tổ chức đơn giản tại nhà riêng, chỉ khoảng 6 người lớn cùng hai đứa trẻ đồng trang lứa. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi cả nhóm vừa hát mừng sinh nhật, thổi nến và chuẩn bị cắt bánh.

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"Đang lúc mọi người vui vẻ thì con trai của bạn tôi từ phòng tắm bước ra. Điều khiến tất cả sững người là cháu hoàn toàn không mặc quần áo, trên người vẫn còn nước, rồi vô tư đi lại chỗ mẹ nhờ lau người", người mẹ kể. Quá bất ngờ, chủ nhà lập tức lấy khăn quấn cho con rồi đưa cậu bé vào phòng. Tuy nhiên, khoảnh khắc đó vẫn khiến nhiều vị khách ngượng ngùng, đặc biệt là cô con gái đang học lớp 9 của người kể chuyện.

“Con gái tôi thực sự sốc. Tôi nghĩ đây là hậu quả của việc cha mẹ thờ ơ trong việc dạy con về ranh giới cá nhân và những thay đổi của tuổi dậy thì”, chị chia sẻ.

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận.

Nhiều người cho biết họ cảm thấy khó hiểu trước hành vi của cậu bé bởi theo họ, phần lớn trẻ em đã bắt đầu biết ngại từ rất sớm. Một phụ huynh bình luận: "Con mình vào lớp 1 đã tự tắm, tự thay đồ và không muốn người khác nhìn thấy cơ thể nữa. Con gái mới 4 tuổi rưỡi nhưng nếu có người khác ở đó thì bé cũng không cởi quần áo".

Một số ý kiến cho rằng đây có thể là hệ quả của việc gia đình chưa chú trọng dạy trẻ về quyền riêng tư cơ thể, sự khác biệt giới tính và những quy tắc ứng xử phù hợp khi bước vào tuổi dậy thì.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít người lên tiếng kêu gọi sự thận trọng trước khi đưa ra kết luận. Đừng vội đánh giá. Chúng ta không biết rõ hoàn cảnh của cháu. Có thể cháu đang gặp một vấn đề nào đó về tâm lý, phát triển nhận thức hoặc sức khỏe mà người ngoài không biết", một tài khoản bình luận. Ý kiến này nhận được sự đồng tình của nhiều người.

Trên thực tế, các chuyên gia tâm lý từng nhiều lần nhấn mạnh rằng hành vi của một đứa trẻ không phải lúc nào cũng phản ánh cách giáo dục của cha mẹ. Có những trẻ phát triển bình thường nhưng sống trong môi trường gia đình quá quen thuộc nên chưa hình thành ý thức đầy đủ về ranh giới cơ thể. Ngược lại, cũng có những trường hợp liên quan đến đặc điểm phát triển thần kinh, khó khăn trong nhận thức xã hội hoặc những vấn đề tâm lý cần được hỗ trợ chuyên môn.

Vì vậy, chỉ dựa vào một tình huống đơn lẻ để kết luận là điều thiếu công bằng.

Dù vậy, câu chuyện vẫn gợi lên một vấn đề đáng suy ngẫm: giáo dục giới tính và ranh giới cá nhân cần được bắt đầu từ rất sớm.

Nhiều phụ huynh Việt vẫn có tâm lý ngại nói về cơ thể, giới tính hay các vùng riêng tư với con. Một số người cho rằng trẻ còn nhỏ nên chưa cần biết. Nhưng thực tế, việc dạy trẻ hiểu cơ thể của mình, biết khi nào cần mặc quần áo phù hợp, biết tôn trọng không gian riêng tư của người khác và bảo vệ bản thân trước những tình huống nhạy cảm là kỹ năng sống quan trọng.

Các chuyên gia khuyến nghị trẻ từ độ tuổi mầm non đã có thể được hướng dẫn những kiến thức cơ bản như không cởi đồ trước người lạ, gõ cửa trước khi vào phòng người khác, tôn trọng sự riêng tư của bản thân và mọi người xung quanh. Khi bước vào tuổi dậy thì, những nội dung này càng cần được trao đổi rõ ràng hơn bởi cơ thể, tâm lý và nhận thức xã hội của trẻ đều đang thay đổi nhanh chóng.

Thay vì chỉ tập trung phán xét cậu bé trong câu chuyện, có lẽ điều quan trọng hơn là nhìn nhận đây như một lời nhắc nhở về vai trò của gia đình trong việc đồng hành cùng con ở tuổi lớn. Bởi giáo dục giới tính không chỉ nhằm giúp trẻ biết xấu hổ hay e dè trước cơ thể mình, mà quan trọng hơn là giúp các em hiểu về sự tôn trọng, an toàn và những ranh giới cần thiết trong các mối quan hệ xã hội.

Và đôi khi, phía sau một hành vi khiến người khác bất ngờ có thể là những câu chuyện mà người ngoài chưa thực sự hiểu hết.