Bão Isaias mạnh lên cấp 2 với sức gió 161 km/h, đe dọa các bang Mississippi, Alabama và Florida. Nhiều khu vực đã ban bố tình trạng khẩn cấp, triển khai sơ tán người dân trước nguy cơ nước dâng do bão, mưa lớn và lốc xoáy.

Bão Isaias đang mạnh lên và được dự báo đổ bộ vào vùng ven biển Vịnh Mexico của Mỹ vào cuối ngày 9/10 (giờ địa phương) hoặc đầu ngày 10/10. Cơn bão đe dọa các khu vực thuộc bang Mississippi, Alabama và phần phía tây vùng cán xoong Florida (Florida Panhandle).

Isaias trở thành cơn bão cuồng phong đầu tiên của mùa bão Đại Tây Dương năm 2026 sau khi mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới vào đêm ngày 7/10. Theo cập nhật của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC), bão đã đạt cấp 2, với sức gió duy trì tối đa 100 dặm/giờ, tương đương khoảng 161 km/h.

Theo đoạn hình ảnh từ vệ tinh ghi lại, có thể thấy những tia chớp lóe lên giữa những đám mây cuồn cuộn của bão Isaias khi cơn bão mạnh lên, trở thành cơn bão cuồng phong đầu tiên của mùa bão Đại Tây Dương năm nay.

Clip: CNN

Cảnh báo bão cuồng phong được ban hành tại khu vực ven biển phía bắc Vịnh Mexico, kéo dài từ đường ranh giới giữa Mississippi và Alabama, qua phía nam Alabama đến Panama City, bang Florida. Lực lượng Tuần duyên Mỹ cảnh báo biển động dữ dội, mưa lớn và gió mạnh đi kèm các cơn bão nhiệt đới, bão cuồng phong có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho cộng đồng.

Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC), tâm bão Isaias nằm cách cửa sông Mississippi khoảng 523 km về phía nam, di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 19 km/h. Bão đạt cấp 2, sức gió duy trì tối đa 161 km/h và được dự báo tiếp tục mạnh lên trước khi đổ bộ vào bờ biển phía bắc Vịnh Mexico.

Lượng mưa tại khu vực ven biển có thể đạt 76-178 mm, cá biệt lên tới 381 mm. Nguy cơ lốc xoáy cũng được cảnh báo tại các vùng ven biển Alabama, Georgia và Florida từ tối ngày 9 - 10/10.

Trước diễn biến của bão, Florida đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại hơn 20 hạt, Alabama tại 40 hạt và Georgia cũng ban bố tình trạng khẩn cấp. Lệnh sơ tán bắt buộc được áp dụng tại một số khu vực thuộc hai hạt Okaloosa và Walton của Florida, trong khi một số vùng ven biển Alabama triển khai sơ tán tự nguyện.

Cơn bão đầu tiên của mùa bão Đại Tây Dương xuất hiện muộn bất thường

Isaias trở thành bão cuồng phong đánh dấu thời điểm xuất hiện muộn nhất của cơn bão cuồng phong đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương trong vòng 121 năm, theo dữ liệu của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA). Cột mốc này chỉ sát với kỷ lục được ghi nhận ngày 8/10/1905.

Mùa bão Đại Tây Dương thường kéo dài từ ngày 1/6 đến 30/11. Theo số liệu khí hậu giai đoạn 1991-2020 được NHC sử dụng, một mùa bão trung bình có khoảng 14 cơn bão được đặt tên, trong đó 7 cơn đạt cấp bão cuồng phong và 3 cơn trở thành bão cuồng phong lớn.

Thông thường, cơn bão đầu tiên được đặt tên hình thành vào giữa hoặc cuối tháng 6. Cơn bão cuồng phong đầu tiên thường xuất hiện vào đầu hoặc giữa tháng 8, trong khi bão cuồng phong lớn đầu tiên thường hình thành vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.

Mùa bão Đại Tây Dương năm nay được đánh giá là yên ắng bất thường, thậm chí hoạt động bão còn ít hơn dự báo của các nhà khí tượng học.

Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân chính là hiện tượng El Niño mạnh hình thành trong mùa hè. El Niño thường liên quan đến sự thay đổi nhiệt độ mặt nước biển và những biến động trong các kiểu gió trên Đại Tây Dương, qua đó tạo ra điều kiện không thuận lợi cho sự phát triển của các hệ thống bão nhiệt đới.

Trái ngược với tình hình tương đối yên ắng tại Đại Tây Dương, khu vực Thái Bình Dương đã ghi nhận một chuỗi hoạt động bão mạnh bất thường.