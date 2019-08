Hiệu trưởng Đại học Đông Đô đối mặt với án 20 năm tù

Mới đây, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can, tạm giam 4 bị can là cán bộ trường Đại học Đông Đô , trong đó có nguyên hiệu trưởng Dương Văn Hòa về tội "Giả mạo trong công tác" quy định tại Điều 359, Bộ luật hình sự năm 2015.

Mặc dù Đại học Đông Đô chưa được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo văn bằng 2 cử nhân ngành ngôn ngữ Anh (hệ chính quy), nhưng những bị can bất chấp thông đồng, móc ngoặc với các trung tâm đào tạo ngắn hạn ở bên ngoài, thu thập hồ sơ và cấp văn vô tội vạ, thu lợi hàng tỷ đồng.

Liên quan vụ việc trên, trả lời VTC News, luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng, nhóm bị can là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu vì vậy sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 3 năm đến 10 năm tù.

Đặc biệt, trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định số bằng cấp giả, tài liệu giả từ 11 giấy tờ trở lên thì hình phạt mà các bị can này phải đối mặt là từ 12 năm đến 20 năm tù.



Những trường hợp bằng cấp đã cấp trái quy định này sẽ bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định pháp luật . Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm của hành vi sử dụng bằng giả mà có thể bị xử lý hành chính, kỷ luật hoặc hình sự.

"Nhóm bị can lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu như thêm bớt, tẩy xóa hoặc có hành vi khác làm giấy tờ, tài liệu không phản ánh đúng sự thực khách quan, cụ thể ở đây là hành vi gian lận hợp thức hóa hồ sơ.

Nhóm bị can còn có hành cấp giấy tờ, bằng cấp không đúng thẩm quyền hoặc không đúng trình tự, thủ tục. Có thể nói tội giả mạo trong công tác xâm phạm đến các hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín.

Hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho những kẻ học giả nhưng chức vụ thật tham gia quản lý xã hội . Vì vậy, giả mạo trong công tác là tội phạm tham nhũng cần xử lý nghiêm" - luật sư Bình nói.

Các bị can Dương Văn Hòa (trái), Trần Ngọc Quang (giữa) và Phạm Vân Thùy (phải). (Ảnh: Bộ Công an)

Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại trường Đại học Đông Đô.

Cùng với đó, ngày 30/7, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 4 bị can gồm: Dương Văn Hòa (SN 1983, trú tại Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội), Hiệu trưởng Đại học Đông Đô.

Trần Ngọc Quang (SN 1962, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), là Phó Trưởng phòng Đào tạo và quản lý sinh viên Đại học Đông Đô.

Phạm Vân Thùy (SN1981, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP Hà Nội) và Lê Thị Lương (SN1996, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đều là cán bộ Đại học Đông Đô.

Cả 4 bị can đều bị khởi tố về tội "Giả mạo trong công tác" quy định tại Điều 359 Bộ luật hình sự năm 2015.