"Đề nghị cựu hiệu trưởng Đinh Bằng My không được tiếp xúc với bị hại"

Đề nghị giám sát ông Đinh Bằng My



Liên quan vụ ông Đinh Bằng My dâm ô nhiều nam sinh ở Trường PTDT nội trú THCS Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ), chiều tối 19.7, TAND huyện Thanh Sơn cho Lao Động biết, đơn vị vừa trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung.

Nguồn tin của Lao Động cũng cho biết, bị can Đinh Bằng My đã được cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, thay vì tạm giam như trước đây, sau khi kết thúc quá trình điều tra.

Về việc này, Tạ Ngọc Vân - Trưởng văn phòng luật sư Tạ Vân và cộng sự (Đoàn luật sư TP Hà Nội), người bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bị hại đã có văn bản gửi Công an, VKSND, TAND huyện Thanh Sơn đề nghị giám sát chặt chẽ đối với bị can này.

Luật sư Tạ Ngọc Vân cho rằng, việc bị can trong vụ án xâm hại trẻ em được tại ngoại, nếu không có sự giám sát, quản lý chặt chẽ sẽ có nguy cơ dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Luật sư Tạ Ngọc Vân đề nghị cơ quan chức năng đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và bí mật thông tin cá nhân cho các bị hại, đặc biệt ở nơi trẻ đang học tập và sinh sống.



Không để bị can hoặc người thân bị can được tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với bị hại, tránh làm tổn thương tới bị hại và ảnh hưởng đến tính khách quan của vụ án. Đôn đốc, giám sát cá nhân/tổ chức đã bảo lãnh (nếu có) cho ông Đinh Bằng My được tại ngoại.

“Yêu cầu họ thực hiện ngay việc cam kết nhằm tránh việc tại ngoại của ông Đinh Bằng My ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ án và an toàn của trẻ em tại cộng đồng”, đơn kiến nghị thông tin.

Đồng thời, luật sư Tạ Ngọc Vân cũng đề nghị chính quyền cần thông báo rộng rãi đến người dân địa phương về việc ông Đinh Bằng My được tại ngoại, tránh để bị can này tiếp cận những nơi nhạy cảm, đặc biệt ở những nơi có sự xuất hiện của trẻ em.

Ông Đinh Bằng My được tại ngoại có đúng luật?

Về vấn đề này, luật sư Diệp Năng Bình - Đoàn Luật sư TPHCM cho biết, tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng mà Bộ luật Hình sự quy định hình phạt tù trên 2 năm.

Luật cho phép các bị can được tại ngoại khi họ có nơi cư trú rõ ràng và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Bởi vậy, trong vụ việc này, cơ quan công an dùng biện pháp cho bị can tại ngoại là không sai luật.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3, Điều 119, Bộ luật tố tụng Hình sự 2015, tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật Hình sự quy định hình phạt tù đến 2 năm, nếu họ tiếp tục phạm tội, hoặc bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã.

"Hành vi của ông Đinh Bằng My đủ yếu tố cấu thành tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi. Hành vi của bị can là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của học sinh, gây phản cảm trong dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh ngành giáo dục nói chung, tình hình an ninh, trật tự địa phương nói riêng. Do đó cần phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.

Hơn nữa, ông Đinh Bằng My từng dâm ô với nhiều bé trai mà bản thân có trách nhiệm dạy dỗ. Các thầy cô biết nhưng lại im lặng trước hành vi sai trái này.

Do đó, việc thay đổi biện pháp ngăn chặn tạm giam trong thời gian ông Đinh Bằng My - trong thời gian chuẩn bị xét xử có thể làm nguy hại cho cộng đồng, đặc biệt là các cháu trai, bởi cựu hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THCS Thanh Sơn có thể tiếp tục phạm tội", luật sư phân tích.

Theo luật sư, để chứng minh một người có hành vi dâm ô rất khó. Nếu phía bị hại cảm thấy việc bị can được tại ngoại mà đe dọa chính sự an toàn của mình thì cũng có quyền khiếu nại quyết định này.