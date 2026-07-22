Hiếu Hiền qua Mỹ, nói 1 nghệ sĩ: "Em chỉ còn cơ hội với anh tối nay thôi đấy"

"Anh Hiếu Hiền bay từ Việt Nam qua đây chỉ để coi đá bóng" – Thúy Nga nói.

Mới đây, diễn viên Hiếu Hiền đã từ Việt Nam qua Mỹ. Danh hài Thúy Nga bắt gặp anh đang ngồi xem World Cup với ca sĩ Chế Phong, ca sĩ Leon Vũ tại một quán cà phê. Nam diễn viên tỏ ra vô cùng thân thiết với các đồng nghiệp ở Mỹ, liên tục cười nói, khoác vai bá cổ.

Thúy Nga cùng Hiếu Hiền, Leon Vũ, Chế Phong

Anh ăn mặc rất giản dị, như đang ở nhà. Được biết, cứ thi thoảng Hiếu Hiền lại qua Mỹ chơi. Hiếu Hiền cũng rất tình cảm với bạn bè đồng nghiệp, vừa nghe tin con gái Leon Vũ tới, dù đang ngồi xem đá bóng cũng vội chạy ra chỗ đậu xe để hỏi thăm. Các nghệ sĩ vô cùng vui vẻ khi tái ngộ nhau tại Mỹ, liên tục chụp ảnh, vui đùa, trò chuyện cùng nhau.

Thúy Nga nói: "Anh Hiếu Hiền bay từ Việt Nam qua đây chỉ để coi đá bóng. Trời ơi, lâu ngày không gặp mà nhìn anh Hiếu Hiền vẫn vậy, dáng đi vẫn lạch bạch.

Nhìn anh Hiếu Hiền đi mà thấy ghét, cái chân cứ lạch bạch. Phải lâu lâu rồi tôi mới lại gặp anh Hiếu Hiền. Tôi phải ghi lại khoảnh khắc cho mọi người biết anh Hiếu Hiền qua tận Mỹ chỉ để coi đá bóng.

Ngày mai là anh Hiếu Hiền về Việt Nam luôn. Anh ấy chỉ qua Mỹ mấy ngày thôi, không hiểu qua làm gì mà có mấy ngày đã về".

Hiếu Hiền nghe vậy liền thốt lên: "Em chỉ còn cơ hội với anh tối nay thôi đấy".

Tiếp đó, Thúy Nga chia sẻ tình hình hiện tại: "Mùa World Cup này tôi buôn bán ế ẩm lắm vì bà con đổ xô đi coi đá bóng hết, chẳng mua bán gì. Cả tháng nay tôi buôn bán lỗ vốn, còn mất hàng, hàng gì bán cũng chậm. Tôi còn mới đi đi thỉnh hai tượng đá về để cầu may.

Hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi ra quán cà phê để ghi lại khoảnh khắc người ta coi đá bóng. Các quán cà phê mùa này trúng mánh rồi còn tôi ế ẩm. Ở đây đông vui lắm, mọi người tụ tập đông đúc lại coi đá bóng cả ngày, xôm tụ không kém gì ở Việt Nam. Vào đây tôi mới biết vì sao trái cây tôi bán ế".

Xem đá bóng xong, Thúy Nga dẫn Hiếu Hiền đi siêu thị chơi.