Hiện tượng La Nina quay trở lại, nguy cơ gây bất ổn thời tiết toàn cầu

Ngập lụt tại Clearwater, Florida, Mỹ do bão Milton vào tháng 10/2024 (Ảnh: AP)

Dù được dự báo là yếu và có thể chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, La Nina vẫn được cảnh báo có thể gây ra những biến động thời tiết toàn cầu và ảnh hưởng đến mùa bão Đại Tây Dương cuối năm nay.

La Nina xảy ra khi nhiệt độ bề mặt vùng trung tâm Thái Bình Dương giảm ít nhất 0,5°C so với trung bình nhiều năm. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), các điều kiện của La Nina đã hình thành, dù yếu. Dựa trên mô hình dự báo của NOAA và Đại học Columbia, khả năng lớn là hiện tượng này sẽ chỉ duy trì ở mức nhẹ và có thể biến mất trong vài tháng tới.

"Có khoảng 75% khả năng La Nina sẽ vẫn ở mức yếu" - nhà khoa học Michelle L'Heureux của NOAA cho biết - "Với cường độ thấp, tác động của nó lên hệ thống khí quyển toàn cầu sẽ hạn chế, song vẫn có thể xuất hiện những biến động bất ngờ".

(Ảnh: AP)

Theo các chuyên gia, La Nina thường làm tăng lượng mưa và tuyết mùa Đông ở các khu vực phía Bắc nước Mỹ, đồng thời gây khô hạn cho các bang miền Nam. Ở quy mô toàn cầu, hiện tượng này có thể mang mưa lớn đến Indonesia, Philippines, miền Bắc Australia và Trung Mỹ, trong khi gây hạn hán nghiêm trọng tại Trung Đông, Argentina, miền Đông Trung Quốc, Hàn Quốc và Nam Nhật Bản.

Theo truyền thống, La Nina thường khiến gió cắt tầng yếu đi, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều cơn bão mạnh hình thành ở Đại Tây Dương, đặc biệt vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Tuy nhiên, theo Giáo sư Brian McNoldy của Đại học Miami, La Nina năm nay đến quá muộn và quá yếu để tạo tác động rõ rệt.

Trong khi đó, chuyên gia Phil Klotzbach (Đại học Bang Colorado) nhận định các mô hình dự báo dài hạn chưa cho thấy dấu hiệu hình thành thêm nhiều xoáy thuận nhiệt đới mới trong vài tuần tới, dù điều kiện khí quyển hiện tại vốn thuận lợi cho hoạt động bão.

Mùa bão năm 2025 vốn được dự đoán sẽ "sôi động hơn bình thường", song đến nay mức độ hoạt động vẫn thấp hơn trung bình.

Các nghiên cứu cho thấy, La Nina có thể gây thiệt hại kinh tế lớn hơn El Nino. Một nghiên cứu năm 1999 chỉ ra, hạn hán do La Nina từng khiến ngành nông nghiệp Mỹ thiệt hại từ 2,2 - 6,5 tỷ USD, cao gấp nhiều lần so với tổn thất trung bình 1,5 tỷ USD từ El Nino.

Nhà nghiên cứu Azhar Ehsan của Đại học Columbia nhận định: "Không phải La Nina nào cũng gây thiệt hại nghiêm trọng, nhưng rất nhiều đợt đã chứng minh điều ngược lại".

Dù được xem là "La Nina yếu", hiện tượng khí hậu này vẫn có thể gây xáo trộn chuỗi thời tiết toàn cầu trong những tháng cuối năm 2025.