Khám phá "siêu phẩm" đến từ Canada: Thiết bị biến sóng biển thành điện khiến nhà đầu tư "phát sốt"

Startup Canada Voltai biến sóng biển thành điện sạch vô tận

Trong số những nguồn năng lượng tái tạo có sẵn từ tự nhiên, năng lượng sóng biển – một "kho báu" khổng lồ từ đại dương mênh mông – vẫn chưa được khai thác rộng rãi.

Voltai, một công ty đến từ Canada, đang bước vào lĩnh vực này với một hệ thống tiên tiến giúp biến chuyển động tự nhiên của sóng thành điện năng sạch, hứa hẹn cung cấp nguồn điện vô tận cho mọi con tàu.

Không chỉ dừng ở ý tưởng, Voltai đã thu hút khoản đầu tư khổng lồ 1,3 triệu USD chỉ trong vòng gọi vốn ban đầu, chứng tỏ niềm tin mãnh liệt từ các nhà đầu tư vào tiềm năng thay đổi cuộc chơi của công nghệ này.

Thiết bị cốt lõi của họ là máy phát tĩnh điện (electrostatic generator), có hình dạng nhỏ bé như một con quay, dễ dàng lắp đặt trực tiếp lên tàu bè hoặc các cấu trúc ngoài khơi.

Ảnh minh họa do AI tạo.

Khác biệt lớn so với các hệ thống truyền thống cồng kềnh – thường dùng phao nổi khổng lồ hay tuabin ngầm phức tạp – thiết bị của Voltai nhẹ nhàng, dễ bảo trì và không làm ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của tàu.

Thiết bị của Voltai tận dụng năng lượng động học từ sóng biển và rung động của phương tiện, chuyển hóa thành điện năng liên tục, từ đó giúp giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, nâng cao hiệu quả vận hành và cắt giảm phát thải carbon một cách đáng kể.

Hơn nữa, bằng cách sản xuất điện ngay trên tàu, công nghệ này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn mở ra khả năng ứng dụng rộng rãi, cho phép máy phát điện được lắp đặt trực tiếp trên tàu thuyền và các công trình ngoài khơi mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của chúng.

Giám đốc điều hành của công ty, Maja Maher, bày tỏ sự hào hứng trước sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư, cho biết điều này khẳng định tiềm năng công nghệ của họ trong việc giúp ngành vận tải biển đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Lợi ích của công nghệ Voltai vượt xa ngành vận tải hàng hải. Đại dương bao phủ 71% bề mặt Trái Đất, chứa đựng nguồn năng lượng sóng khổng lồ. Bằng cách khai thác nguồn này mà không cần tác động xấu đến môi trường, Voltai góp phần vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, hành trình của Voltai không thiếu thách thức. Năng lượng sóng vẫn đối mặt với vấn đề độ tin cậy do thời tiết thất thường, và chi phí ban đầu có thể cao. Nhưng với sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư và tinh thần đổi mới, công ty đang vượt qua bằng cách tập trung vào giải pháp tiết kiệm, hiệu quả. Tương lai gần, Voltai nhắm đến việc thương mại hóa hệ thống 1 kilowatt, mở đường cho một kỷ nguyên mới: Tàu bè chạy bằng sóng biển, không khói bụi, không ô nhiễm.