Bà Mai Kiều Liên, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk, vừa được Tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh trong danh sách Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025 (Fortune Most Powerful Women Asia 2025).

Bà là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất trong ngành F&B và FMCG được vinh danh hai năm liên tiếp (2024, 2025). Theo báo Nhân Dân, bà Mai Kiều Liên là nữ doanh nhân quyền lực thường được nhắc đến như “Nữ tướng ngành sữa Việt Nam”.

Sinh ra tại Pháp, bà Mai Kiều Liên gia nhập Vinamilk năm 1976, khi ngành sữa Việt Nam còn sơ khai. Với gần 50 năm cống hiến, trong đó 33 năm làm Tổng Giám đốc Vinamilk, bà cùng cộng sự đã đưa Vinamilk trở thành công ty sữa lớn nhất Việt Nam và Top 1 thương hiệu sữa tiềm năng toàn cầu.

Bà tiên phong thực hiện “cách mạng trắng” những năm 1990, xóa định kiến Việt Nam không thể phát triển chăn nuôi bò sữa, xây dựng nền tảng cho ngành sữa hiện đại.

Doanh nghiệp sữa đầu tiên của Việt Nam tham gia "Pathways to Dairy Net Zero"

Trong hành trình vì môi trường, cuộc sống và tương lai bền vững, Vinamilk đã thực hiện nhiều hành động thiết thực, ghi dấu ấn đậm nét, trong đó phải kể đến thành tựu: Doanh nghiệp sữa đầu tiên của Việt Nam sở hữu 3 đơn vị - gồm 2 nhà máy và 1 trang trại - đạt chứng nhận trung hòa carbon PAS 2060:2014;

Vinamilk cũng là doanh nghiệp sữa đầu tiên ở Việt Nam tham gia "Pathways to Dairy Net Zero" - sáng kiến toàn cầu của ngành công nghiệp sữa nhằm đạt được mục tiêu Net Zero năm 2050.

Sáng kiến "Pathways to Dairy Net Zero" khuyến khích các doanh nghiệp sữa toàn cầu áp dụng các giải pháp bền vững như: (1) Tối ưu hóa chăn nuôi: Sử dụng thức ăn thân thiện môi trường, cải thiện sức khỏe và năng suất bò sữa để giảm phát thải khí mêtan (CH4) - khí nhà kính. (2) Quản lý năng lượng: Chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo, như điện mặt trời hoặc điện gió, tại các trang trại và nhà máy. (3) Quản lý chất thải: Ứng dụng công nghệ xử lý chất thải hiệu quả, như sản xuất khí sinh học từ phân bò. (4) Bảo vệ môi trường: Trồng cây xanh, cải thiện đất đai và bảo tồn tài nguyên nước để hấp thụ carbon và giảm tác động môi trường.

Tham gia Pathways to Dairy Net Zero từ tháng 5/2023, Vinamilk đã đầu tư vào hệ thống trang trại công nghệ cao, áp dụng các giải pháp như quản lý chất thải hiệu quả, sử dụng thức ăn chăn nuôi thân thiện môi trường và tối ưu hóa nguồn nước.

Những nỗ lực này giúp giảm thiểu dấu chân carbon, đồng thời đảm bảo chất lượng sữa tươi đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Hiện nay, Vinamilk sở hữu hệ thống trang trại và nhà máy hiện đại hàng đầu, không ngừng nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, tiên phong ứng dụng công nghệ tiên tiến và theo đuổi định hướng đổi mới bền vững. Nhờ đó, sản phẩm của Vinamilk đạt các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất về an toàn, tinh khiết và hương vị thượng hạng.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước, Vinamilk hiện đã xuất khẩu sản phẩm đến 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên thị trường toàn cầu.