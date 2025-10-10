Phát minh bất chấp định luật vật lý tồn tại hơn 100 năm

Cao 0,75 mét - đó là kích thước khiêm tốn của Blade X1, tuabin gió mà người Hà Lan phát minh.

Tuy nhỏ bé nhưng Blade X1 lại chứng minh sức mạnh khổng lồ: Sản xuất tới 3.000 kWh điện/năm, đủ cấp điện cả hộ gia đình trung bình ở châu Âu. Và điều tuyệt vời nhất là: Tất cả diễn ra trong im lặng tuyệt đối, không gây nguy hiểm cho chim chóc và chỉ cách mái nhà 90 cm.

Năm 2025 đánh dầu thời điểm tuabin gió Blade X1 được sản xuất thương mại. Công ty Cell Technologies phát minh ra tuabin này đã có kế hoạch đầy tham vọng: Tạo ra 60.000 đơn vị mỗi năm, được phân phối trên toàn cầu.

"Đây là cách chúng tôi giải quyết vấn đề thiếu hụt năng lượng – mang đến cho mọi người cơ hội xây dựng ngôi nhà bền vững hơn và tự tạo ra năng lượng xanh" - Cell Technologies cho biết.

Hình ảnh về tuabin gió Blade X1. Ảnh: De Ondernemer

Hãy xem công ty Cell Technologies của Hà Lan thiết kế nó đột phá như thế nào: Blade X1 là một tuabin gió thẳng đứng nhỏ gọn và có 10 cánh quạt nhỏ có thể thu gió từ mọi hướng.

Blade X1 thách thức Định luật Betz bằng cách thu năng lượng gió hai lần để tạo ra năng lượng hiệu quả.

Theo Định luật Betz của nhà vật lý người Đức Albert Betz thì: Không một tuabin gió nào có thể chuyển đổi toàn bộ năng lượng động lực của gió thành năng lượng cơ học. Cụ thể, Albert Betz chứng minh vào năm 1919 rằng hiệu suất tối đa lý thuyết của một tuabin gió chỉ đạt 59,3% năng lượng có trong luồng gió đi qua rotor của tuabin.

Nhưng với Blade X1 thì khác. Nhờ hệ thống truyền động tinh vi, Blade X1 đã vượt qua những hạn chế này bằng cách sử dụng thiết kế độc đáo, cho phép "bắt gió" 2 lần.

Chìa khóa cho sự đổi mới này nằm ở chụp nhựa xoay của tuabin (giống như ống gió), ngăn không cho không khí thoát ra ngoài. Gió được chuyển hướng và tái sử dụng, tạo ra một vòng quay khác quanh cánh quạt, nghĩa là nó tận dụng gió hai lần trước khi biến mất.

Chưa dừng lại ở đó, hệ thống bánh răng bên trong của nó giống như hộp số ô tô, nghĩa là chuyển động của gió đi qua các bánh răng lớn truyền năng lượng đến các bánh răng nhỏ hơn, cuối cùng giúp máy phát điện hoạt động hiệu quả hơn nhiều.

Công ty năng lượng Bỉ EnergyVision đang thử nghiệm sản phẩm đột phá này. Ảnh:

Thiết kế này đảm bảo giảm thiểu lãng phí năng lượng và tối đa hóa công suất, cho phép tuabin tạo ra tới 3.000 kWh điện mỗi năm. Việc tích hợp hệ thống truyền động tinh vi càng nâng cao hiệu suất chuyển đổi năng lượng, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho những gì tuabin gió nhỏ gọn có thể đạt được.

Với mức giá khoảng 2.500 euro, chưa bao gồm chi phí lắp đặt, Blade X1 là một giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí cho các công nghệ tái tạo khác như tấm pin mặt trời. Không tiếng ồn, không phụ thuộc lưới điện lớn, Blade X1 thúc đẩy năng lượng sạch, giảm carbon, hướng tới tương lai xanh.

Mặc dù Blade X1 được thiết kế để thích ứng với môi trường dân cư đô thị, tiềm năng của nó còn vượt ra ngoài châu Âu. Điều này là do tuabin này mang đến một cơ hội tuyệt vời cho các vùng nông thôn và các nước đang phát triển, nơi khả năng tiếp cận điện năng còn hạn chế, hứa hẹn chấm dứt "nghèo năng lượng" tại các vùng này.

Ngày 9/10/2025, công ty năng lượng Bỉ EnergyVision đang thử nghiệm tuabin gió mini Blade X1 của Hà Lan. Theo CEO Maarten Michielssens, kết quả ban đầu có vẻ khả quan.

Việc thử nghiệm của EnergyVision cho thấy nỗ lực khám phá một phương pháp mới để giúp các hộ gia đình tự tạo ra nguồn điện xanh, ngay cả trong những tháng mùa đông tối tăm khi ánh sáng mặt trời khan hiếm. Mục tiêu này phù hợp với kế hoạch rộng hơn của EnergyVision nhằm loại bỏ khí đốt vào năm 2030.