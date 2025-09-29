Truyền thông quốc tế đang rầm rộ đưa tin về việc Đức vừa phát hiện một trong những mỏ lithium lớn nhất thế giới, đưa quốc gia này trở thành một nhân tố quan trọng trong chuỗi cung ứng pin và xe điện trên toàn cầu.

Đức phát hiện 43 triệu tấn lithium: “Vàng trắng” thay đổi cục diện năng lượng

Một phát hiện chấn động trong ngành năng lượng vừa được công bố: Đức sở hữu một trong những mỏ lithium lớn nhất thế giới tại khu vực Altmark, bang Saxony-Anhalt, với trữ lượng ước tính lên đến 43 triệu tấn lithium carbonate tương đương (LCE).

Đây là bước ngoặt quan trọng, không chỉ đối với Đức mà còn với toàn châu Âu, trong bối cảnh lithium – thường được ví như “vàng trắng” – đang trở thành nguyên liệu cốt lõi cho cuộc cách mạng năng lượng xanh.

Tổng Giám đốc Điều hành của Neptune Energy, Andreas Scheck, nhấn mạnh rằng phát hiện mới này làm nổi bật tiềm năng to lớn của các khu vực được cấp phép của công ty tại bang Saxony-Anhalt. "Điều này cho phép chúng tôi đóng góp đáng kể vào thị trường cung ứng nguyên liệu thô quan trọng lithium của Đức và châu Âu", ông giải thích.

Neptune Energy đang phát triển dự án khai thác lithium tại Vùng Altmark (bang Saxony-Anhalt, Đức). Ảnh: Neptune Energy

Với vai trò quan trọng trong sản xuất pin xe điện và lưu trữ năng lượng, phát hiện này hứa hẹn sẽ định hình lại cục diện năng lượng toàn cầu.

Lithium là nguyên tố không thể thiếu trong sản xuất pin lithium-ion, loại pin được sử dụng rộng rãi trong xe điện (EV), thiết bị điện tử và hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo.

Với nhu cầu về năng lượng sạch tăng vọt, lithium đã trở thành một trong những tài nguyên chiến lược nhất thế kỷ 21.

Trữ lượng lithium khổng lồ tại Đức có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất pin cho hàng triệu xe điện, từ đó hỗ trợ các hãng như Tesla và các nhà sản xuất ô tô châu Âu trong việc giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ các quốc gia như Trung Quốc, Úc hay Chile – những nước hiện thống trị thị trường lithium toàn cầu.

Phát hiện này không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà còn mang tầm quan trọng địa chính trị. Trong bối cảnh căng thẳng năng lượng toàn cầu, nguồn lithium dồi dào tại Đức có thể giúp châu Âu tự chủ hơn về tài nguyên, giảm rủi ro chuỗi cung ứng và tăng cường an ninh năng lượng.

Dự án khai thác lithium tại Altmark

Dự án khai thác lithium tại khu vực Altmark được Neptune Energy phát triển, một công ty có hơn 50 năm kinh nghiệm khai thác khí tự nhiên tại đây.

Điểm nổi bật của dự án là cam kết sử dụng công nghệ khai thác lithium trực tiếp (Direct Lithium Extraction - DLE) từ nước muối, một phương pháp thân thiện với môi trường.

Không giống như khai thác lộ thiên hay sử dụng hồ bốc hơi, DLE giảm thiểu tác động đến cảnh quan và hệ sinh thái, đồng thời yêu cầu diện tích đất sử dụng tối thiểu.

Dù tiềm năng là rất lớn, dự án vẫn đối mặt với một số thách thức, bao gồm việc xin thêm giấy phép khai thác và đảm bảo các quy trình sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt của châu Âu. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ chính phủ Đức và các đối tác công nghệ, Neptune Energy đang đi đúng hướng để biến Altmark thành một trung tâm khai thác lithium hàng đầu.

Axel Wenke, Giám đốc năng lượng mới của Neptune Energy kết luận trong một thông cáo báo chí rằng: “Khu vực Altmark kết hợp tiềm năng địa chất, cơ sở hạ tầng đã được thiết lập và bí quyết kỹ thuật – những điều kiện hoàn hảo để hoàn thành thành công quá trình chuyển đổi từ sản xuất khí đốt tự nhiên sang khai thác lithium thân thiện với môi trường”.

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi sang năng lượng xanh, phát hiện 43 triệu tấn lithium tại Đức không chỉ là một bước tiến kinh tế mà còn là lời khẳng định về vai trò của “vàng trắng” trong việc định hình tương lai năng lượng bền vững. Với dự án này, Đức đang từng bước xây dựng vị thế dẫn đầu trong cuộc cách mạng năng lượng, góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và thúc đẩy một tương lai không carbon.