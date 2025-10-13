Hợp tác 2 "đại gia châu Âu", Việt Nam mang công nghệ đỉnh cao về nước: Nhà máy 17.000 tấn/năm sắp bứt phá

Stavian Recycling hợp tác với hai "ông lớn châu Âu", đưa công nghệ tái chế nhựa tiên tiến về Việt Nam

Ngày 10/10/2025, tại Cộng hòa Liên bang Đức, Công ty Cổ phần Nhựa tái chế Stavian (Stavian Recycling) của Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với hai doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ tái chế nhựa: Công ty TNHH Starlinger (Áo) và Công ty Cổ phần AMUT (Ý).

Sự kiện Stavian Recycling ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với hai đối tác công nghệ hàng đầu châu Âu diễn ra ngày 10/10/2025 tại Đức. Ảnh: VTV



Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong Dự án Nhà máy nhựa tái chế rPET thuộc Tổ hợp tái chế Stavian tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa, với công suất thiết kế 17.000 tấn/năm, hướng tới nâng tầm ngành nhựa Việt Nam trên bản đồ công nghiệp xanh toàn cầu.

Theo thỏa thuận, Công ty Starlinger sẽ cung cấp dây chuyền công nghệ tái chế recoSTAR PET ART, được nhiều tập đoàn lớn như Coca-Cola, PepsiCo tin dùng nhờ khả năng sản xuất nhựa rPET đạt chuẩn châu Âu.

Còn AMUT đảm nhiệm cung cấp dây chuyền rửa và xử lý nguyên liệu nhựa phế phẩm (washing line) tiên tiến, đảm bảo đầu vào đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Đinh Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Stavian, nhấn mạnh: "Hợp tác với đối tác công nghệ hàng đầu thế giới Starlinger và AMUT là bước đi chiến lược, khẳng định quyết tâm của Stavian trong phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn. Chúng tôi tin tưởng rằng Nhà máy nhựa tái chế rPET tại Khu kinh tế Nghi Sơn sẽ trở thành hình mẫu tiên phong về công nghệ và tiêu chuẩn môi trường, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam."

Sự hợp tác này thể hiện cam kết của Stavian trong việc đầu tư công nghệ hiện đại, hướng tới sản xuất sản phẩm rPET chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh tại các thị trường khắt khe như châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.

Công nghệ tái chế recoSTAR PET ART có gì?

Công nghệ recoSTAR PET ART là dây chuyền tái chế nhựa PET tiên tiến của Starlinger, được thiết kế để xử lý nhựa PET phế liệu thành nhựa rPET chất lượng cao (tạo ra nhựa tái chế có chất lượng tương đương nhựa nguyên sinh), đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Ảnh về công nghệ recoSTAR PET ART của Starlinger. Nguồn: Starlinger

recoSTAR PET ART sử dụng quy trình tái chế khép kín, tối ưu hóa hiệu suất năng lượng và giảm thiểu chất thải, đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của thị trường quốc tế.

Một trong những ưu điểm nổi bật của công nghệ này là loại bỏ tạp chất và VOCs (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) hiệu quả, đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của các thị trường như châu Âu, Mỹ.

Chưa kể, công nghệ recoSTAR PET ART còn tiết kiệm năng lượng thông qua việc tích hợp hệ thống thu hồi năng lượng từ bộ gia nhiệt SSP và hạt nhựa cuối cùng.

Đó là những ưu điểm của công nghệ tái chế recoSTAR PET ART chinh phục được niềm tin từ các tập đoàn lớn như Coca-Cola, PepsiCo.