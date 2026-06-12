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Hezbollah tuyên bố bắn hạ UAV Heron 1 Israel bằng tên lửa ‘chất lượng cao’

Hoàng Vân
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Theo thông báo từ Hezbollah, UAV Heron 1 của Israel đã bị bắn trúng trên thị trấn Nahle thuộc quận Baalbek phía Đông Lebanon, nhưng không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào khác.

Hezbollah bắn hạ UAV Heron 1 của Israel bằng tên lửa chất lượng cao năm 2026 - Ảnh 1.

UAV Heron 1 của Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vẫn chưa thừa nhận vụ mất UAV này.

Tuy nhiên, đoạn video ghi lại hình ảnh dường như là một chiếc UAV Heron 1 rơi từ trên không xuống Baalbek đã được đăng tải lên mạng xã hội.


Heron 1 là UAV cỡ trung bình với thời gian hoạt động liên tục 52 giờ và trần bay 10km.

Nó được thiết kế cho các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát, xác định mục tiêu và trinh sát. UAV này cũng được cho là có khả năng đảm nhiệm các vai trò vũ trang.

Loại "tên lửa chất lượng cao" mà Hezbollah đề cập có thể là một loại do Iran sản xuất, được quân đội và tình báo Mỹ xác định là vũ khí phòng không "358".

Đây là một tên lửa lai giữa UAV và hệ thống phản lực, được điều khiển bằng hình ảnh hồng ngoại, với tầm bắn được báo cáo là khoảng 100km.

Tên lửa phòng không 358 lần đầu tiên xuất hiện cùng lực lượng Hezbollah ở Lebanon hơn 2 năm trước, trong vòng giao tranh trước đó với IDF.

Nhóm này được cho là đã sử dụng tên lửa này để bắn hạ nhiều UAV chiến đấu của Israel trong cuộc xung đột đó.

Trong vòng giao tranh đang diễn ra, Hezbollah đã bắn hạ tổng cộng 5 UAV của Israel, mặc dù cả 3 lần bắn hạ trước đó đều do hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) gây ra.

Tất cả các UAV bị bắn hạ trước đó đều là loại Hermes 450 nhỏ hơn.

Việc bắn hạ chiếc Heron 1 chứng minh việc vẫn sở hữu các phương tiện phòng không tiên tiến như tên lửa đánh chặn 358 đặt ra mối đe dọa lớn không chỉ đối với UAV của Israel mà còn cả trực thăng.

Theo South Front
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Tags

hezbollah

tên lửa chất lượng cao

UAV Heron 1

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