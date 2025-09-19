Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần là con giáp được đánh giá cao bởi sự thông minh, độc lập và bản lĩnh hiếm có. Với sự năng động, mạnh mẽ, tuổi Dần luôn biết cách để nắm lấy những cơ hội trong sự nghiệp và thăng tiến mạnh mẽ. Đây cũng là lý do con giáp tuổi Dần một khi đã nỗ lực thì sẽ thành công rực rỡ và trở nên rất giàu có.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 hứa hẹn sẽ là một năm để con giáp tuổi Dần thể hiện khả năng của mình. Bằng sự nhiệt huyết và nỗ lực cùng sự hỗ trợ của vận may, dự đoán con giáp này sẽ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc, dư dả, thậm chí là giàu có.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu.

Trong tử vi học, Thiên Đức là sao chủ về những điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống nói chung. Người được cát tinh này chiếu rọi thì làm gì cũng có được sự hỗ trợ và có kết quả tốt. Trong khi đó, sao Phúc Đức chủ về sự giàu có, thịnh vượng, thăng tiến và danh tiếng. Có sao Phúc Đức trong lá số tử vi, con giáp này làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự dễ được hanh thông.

Tháng 7 âm là một trong những khoảng thời gian thử thách nhất trong năm Ất Tỵ của tuổi Dần. Dù được đánh giá cao với sự mạnh mẽ, độc lập, luôn tiến về phía trước, nhưng con giáp này cũng khó đạt được thành tựu lớn về sự nghiệp. Tuy nhiên, khi tháng 7 âm kết thúc cũng là lúc tuổi Dần có thể kê cao gối mà ngủ.

Tử vi học có nói, bước sang tháng 8 âm, tuổi Dần là một trong số những con giáp sẽ có sự chuyển mình mạnh mẽ trong công việc và tài lộc. Những trở ngại dần biến mất, sự nghiệp có nhiều tiến triển, tài chính của tuổi Dần sẽ được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, càng về cuối năm, con giáp này sẽ càng gặt hái nhiều thành tựu.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong số những con giáp sở hữu nhiều điểm mạnh về tư duy. Không những thông minh, tuổi Thân còn luôn biết cách thay đổi và sáng tạo không ngừng trong công việc. Với đầu óc nhạy bén, tràn đầy năng lượng, con giáp này có khả năng giao tiếp xã hội tinh tế, dễ dàng hòa nhập và từ đó đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đầy thuận lợi và thịnh vượng cho tuổi Thân. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp, con giáp này sẽ gặp được muôn vàn cơ hội để làm nên những thành tựu đáng nể.

(Ảnh minh họa)

Trong tử vi học, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về trí tuệ, sự thông minh. Có sao Thiên Ất Quý Nhân trong lá số tử vi thì cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát. Trong khi đó, sao Thái Âm là cát tinh thuộc ngũ hành Thủy.

Nam mạng gặp sao này thì công danh sự nghiệp tiền tài đều phát triển, có nhiều cơ hội kinh doanh và có quý nhân phù trợ. Với nữ mạng được sao Thái Âm chiếu rọi thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh lợi lưỡng toàn, gia đình hạnh phúc. Còn sao Tuế Hợp tượng trưng cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung.

Tháng 7 âm là lúc mà nếu không cẩn thận, tuổi Thân dễ dính chuyện thị phi khiến họ hao tổn tiền bạc. Ngoài ra, các vấn đề lặt vặt về sức khỏe cũng khiến con giáp này khó dành toàn tâm toàn ý cho công việc. Tuy nhiên, khi tháng 7 âm kết thúc, tuổi Thân có thể thở phào nhẹ nhõm vì đây cũng là giai đoạn khó khăn cuối cùng của họ trong năm 2025. Tử vi học có nói, từ tháng 8 âm, tuổi Thân sẽ bước vào một giai đoạn may mắn kéo dài đến hết năm. Sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc dư dả sẽ giúp con giáp tuổi Thân tha hồ tận hưởng cuộc sống thoải mái và viên mãn.

Tuổi Mão

Không mạnh mẽ như tuổi Dần hay nhanh trí như tuổi Thân, tuổi Mão là con giáp có lối giao tiếp nhẹ nhàng, mềm mỏng. Đôi lúc họ bị cho là kiểu người yếu đuối nhưng thực ra lại rất kiên định trong suy nghĩ, đặc biệt là với những mục tiêu mà họ đề ra. Không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, tuổi Mão luôn âm thầm nỗ lực mỗi ngày và gặt hái những thành quả ngọt ngào trong sự nghiệp.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

(Ảnh minh họa)

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Nếu như tuổi Dần và tuổi Thân đang mong chờ một tháng 8 âm đầy hứa hẹn ở phía trước thì ngược lại, tuổi Mão lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, tuổi Mão bắt đầu bước vào giai đoạn thử thách thứ 2 trong năm Ất Tỵ. Họ được khuyên nên chú ý hơn trong công việc để tránh các rắc rối về mặt pháp lý. Ngoài ra, con giáp này cũng cần chăm sóc sức khỏe thật tốt và cẩn thận khi đi lại để tránh rủi ro.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.