Mới đây, một vụ việc đáng sợ đã xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc) khiến dư luận nơi đây rúng động. Do thiếu đề phòng, một cô gái mới 20 tuổi đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết sự việc diễn ra vào ngày thứ Ba, 16/9 vừa qua tại thành phố Đài Trung với nạn nhân là một cô gái mới 20 tuổi, họ Yen. Được biết, Yen đã từng hẹn hò với một nam sinh 17 tuổi họ Lo được một thời gian.

Tuy nhiên, trong thời gian bên nhau, Lo thường xuyên vay tiền Yen, điều này khiến cô rất bực bội vì đó là số tiền cô kiếm được từ công việc bán thời gian. Chỉ cách đây hơn một tuần, Yen đã quyết định tâm sự với gia đình về những gì đang xảy ra giữa cô và Lo, và họ đã khuyên cô chia tay anh ta.

Camera an ninh đã ghi lại hình ảnh cuối cùng của cô gái 20 tuổi.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Yen quyết định chấm dứt mối quan hệ. Không hài lòng với quyết định này, Lo đã tạo một tài khoản mạng xã hội giả mạo dưới tên bạn mình để rủ Yen đi chơi, hứa sẽ trả lại số tiền Lo đã vay của cô.

Tin rằng đây là sự thật, Yen đồng ý gặp mặt vì cô vừa mới nhập học đại học chưa đầy một tuần và cần tiền để đóng học phí.

Tuy nhiên, khi đến địa điểm gặp mặt, cô nhận ra tất cả chỉ là một màn kịch do Lo dàn dựng. Lo được cho là thành viên của một băng đảng và đã mất kiểm soát cảm xúc khi hai người gặp nhau. Mặc dù Yen được cho là đã cố gắng an ủi và xin lỗi, anh ta vẫn tấn công bạn gái cũ một cách dữ dội, đâm cô hơn 10 nhát bằng một con dao dài 30cm.

Nghi phạm Lo đã bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra.

Yen được phát hiện nằm trong vũng máu cạnh một đường hầm ở quận Sa Lộc, Đài Trung, với 30 vết thương trên đầu, cổ và chân tay.

Vụ việc kinh hoàng đã khiến gia đình Yen vô cùng đau khổ. Hình ảnh cuối cùng của cô gái do camera an ninh ghi lại khi đang đi trên đường trước khi tấn thảm kịch xảy ra khiến ai cũng xót a.

Theo tờ Taipei Times, một người qua đường nói với các phóng viên rằng cô đã nhìn thấy Yen nói chuyện với một người đàn ông đội mũ bảo hiểm xe máy vào sáng sớm hôm đó. Sau đó, khi quay lại hiện trường, người này thấy Yen nằm gục trên vũng máu.

Các nhân chứng khác đã ngay lập tức báo cảnh sát, nhưng Yen cuối cùng được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường. Tờ báo tiếng Anh địa phương Focus Taiwan đưa tin sau vụ tấn công, đoạn phim giám sát do cảnh sát công bố cho thấy Lo quay lại hiện trường một lúc để kiểm tra Yen trước khi bỏ trốn.

Theo cảnh sát, Lo sau đó đã trốn thoát trên một chiếc xe tay ga chưa được đăng ký trước khi đổi xe và thay một bộ quần áo mới để tránh bị bắt. Có thông tin cho biết cảnh sát đã truy đuổi Lo qua các huyện Miêu Lật và Chương Hóa, trước khi cuối cùng bắt giữ anh ta tại Chương Hóa vào khoảng 3 giờ chiều cùng ngày.

Sau đó, nghi phạm đã được chuyển đến Tòa án vị thành niên thuộc Tòa án quận Đài Trung với cáo buộc giết người và cuộc điều tra về động cơ đằng sau vụ tấn công đang được tiến hành.

Phim chụp CT dự kiến được thực hiện vào ngày 17 tháng 9, trong khi việc khám nghiệm tử thi được cho là tiến hành vào ngày hôm sau, 18/9 để xác định nguyên nhân tử vong.

Gia Linh (Theo Mothership)