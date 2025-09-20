Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp luôn được đánh giá cao bởi tư duy thông minh, sáng láng, sự ứng biến nhanh nhẹn và linh hoạt. Giỏi quan sát, khôn khéo và thận trọng, tuổi Tý thường tránh được nhiều rủi ro mà người khác không nhìn ra. Con giáp này còn có khả năng quản lý tài chính xuất sắc, biết khi nào cần móc hầu bao, khi nào thì không, nên cuộc sống lúc nào cũng đủ đầy, dư dả. Nhờ những đặc điểm này, người tuổi Tý thường gặt hái những thành công rực rỡ.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý nằm trong số những con giáp có cuộc sống viên mãn bậc nhất, càng về cuối năm lại càng thành công và đủ đầy.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ, được các cát tinh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, tuổi Tý sẽ thấy rõ sự may mắn trong cuộc sống nói chung và tài chính cá nhân nói riêng. Trong tử vi, sao Long Đức tượng trưng cho sự nhân ái, cao quý và đoan chính, có khả năng hóa giải tai ương hoặc bệnh tật.

Được sao Ngọc Quý tương trợ, con giáp tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Trong khi đó, sao Tử Vi còn được biết đến với tên gọi sao Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. Có sao Tử Vi chiếu rọi, con giáp này chỉ cần nỗ lực thì sự nghiệp luôn thuận lợi, việc có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian.

Càng về cuối năm, tuổi Tý sẽ càng gặt hái nhiều lộc lá. Cụ thể, tử vi học có nói, tháng 12 âm, được lục hợp soi rọi, con giáp này sẽ có quý nhân tương trợ, công việc sẽ tiến triển vô cùng tích cực. Các dự án tay trái của họ cũng sẽ được tiến hành thuận lợi, mang lại nguồn thu nhập đáng kể, giúp tuổi Tý có cuộc sống dư dả, thậm chí là giàu có, sung túc.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp được đánh giá cao bởi sự thông minh và sự ứng biến linh hoạt khi xảy ra những sự cố bất ngờ. Nhờ vào khả năng này, tuổi Thìn luôn biết cách làm chủ tình thế, có tiềm lực lớn để phát triển và thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Họ cũng là những người có tư duy vượt trội, giỏi giữ bình tĩnh và rất thích hợp với các vị trí lãnh đạo.

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán nửa cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất.

(Ảnh minh họa)

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp này có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Tử vi học có nói, tháng 11 âm, tuổi Thìn sẽ nằm trong số những con giáp được cát tinh hỗ trợ, mọi chuyện trong cuộc sống đều thuận lợi, suôn sẻ. Riêng về sự nghiệp, tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội thể hiện tài năng và thu nhập của họ được cho là sẽ tăng lên với cấp số nhân. Bên cạnh đó, con giáp này còn đón những tin vui liên quan đến chuyện tình cảm, người độc thân nên biết để nắm bắt.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp được đánh giá cao khi vừa sở hữu trí thông minh, sự sắc sảo, bản lĩnh và sự quyết đoán. Con giáp này còn đặc biệt giỏi trong việc thu vén, quản lý tài chính nên cuộc sống của họ và gia đình luôn đủ đầy, dư dả.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Tử vi học có nói, 2 tháng cuối năm chính là thời kỳ hoàng kim của tuổi Dậu khi họ có trong tay tất cả, từ sự nghiệp thăng hoa đến cuộc sống riêng tư hạnh phúc. Cụ thể, tháng 11 âm, con giáp này sẽ liên tục đón tin vui trong các mối quan hệ yêu đương. Bước sang tháng 12 âm, được tam hợp chống lưng, tuổi Dậu tiếp tục gặt hái thành công rực rỡ, tiền bạc chảy vào túi ào ào, cuộc sống thịnh vượng, viên mãn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.