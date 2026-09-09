Hệ thống tên lửa phòng không T38 Stilet tối tân của Quân đội Lào

Chưa từng có thông tin Quân đội Lào mua hệ thống T38 Stilet từ Belarus, vì vậy hình ảnh vừa xuất hiện khiến nhiều người ngạc nhiên.

Quân đội Lào đã đăng tải hình ảnh về một hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới, được xác định là T38 Stilet do Belarus sản xuất, được xem như phiên bản hiện đại hóa sâu từ nguyên mẫu Osa-AKM của Liên Xô.

Hiện tại chưa rõ các tổ hợp T38 Stilet nói trên đã đi vào hoạt động hay chưa, cũng như thời gian nhận bàn giao từ Belarus, điều này được xem là bất ngờ thú vị đối với những người theo dõi tình hình quân sự khu vực.

Hệ thống phòng không T38 Stilet trong Quân đội Lào.

Hệ thống phòng không T38 Stilet là tổ hợp vũ khí khép kín được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu mặt đất quan trọng trước cuộc tấn công đường không của đối phương.

Tổ hợp này tiêu diệt được các loại vũ khí dẫn đường công nghệ cao tối tân nhất hiện nay ở độ cao trung bình và thấp với diện tích phản xạ radar (RCS) chỉ 0,03m2.

Hệ thống sẽ độc lập thực hiện thao tác xác định mục tiêu, di chuyển, tạm dừng cũng như tấn công bằng tên lửa sau khi dừng lại trong thời gian ngắn hoặc từ vị trí cố định.

Thành phần của hệ thống T38 Stilet gồm: Xe mang phóng tự hành trang bị radar (TELAR) T381, xe tiếp đạn T383, xe thông tin liên lạc T384 và xe bảo trì T385.

Trong đó, quan trọng nhất là xe TELAR T381 đặt trên khung gầm xe tải bánh lốp MZTK-69222T, mang 8 tên lửa, bố trí 4 ống phóng mỗi bên cùng radar điều khiển hỏa lực ở giữa, được hỗ trợ bởi thiết bị quang điện tử.

Bên trong xe có bản đồ định vị tiên tiến, hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị cung cấp nguồn điện cùng hệ thống duy trì sự sống.

Theo nhà sản xuất Tetraedr, hệ thống T38 có phạm vi tiêu diệt mục tiêu hiệu quả 20km, có thể tấn công đối tượng bay với tốc độ 900m/s, tầm cao từ 25 - 10.000m.

Đạn tên lửa nhiên liệu rắn hai giai đoạn T38 có vận tốc 850m/s, chịu được quá tải lên đến 25G, lắp đầu đạn phân mảnh nặng 18kg cùng ngòi nổ đặc biệt nhằm tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu.