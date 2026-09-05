Hệ thống chống UAV của binh sĩ Trung Quốc ấn tượng nhưng kém hiệu quả?

Trung Quốc rất tích cực chế tạo các hệ thống bảo vệ chống máy bay không người lái dành cho binh sĩ trên chiến trường.

Ngày nay, thật khó để tìm một quốc gia nào mà các chuyên gia công nghiệp quốc phòng và quân đội không phải vắt óc suy nghĩ ra các biện pháp phòng thủ hiệu quả chống lại máy bay không người lái.

Cuộc chiến tranh Ukraine, và ở một mức độ nào đó chiến trường Trung Đông đã chứng minh vai trò quyết định của UAV trong các cuộc xung đột vũ trang hiện đại.

Trung Quốc đã quyết định áp dụng một phương pháp khác và phát triển một nền tảng robot với màn chắn bảo vệ lớn. Theo các kỹ sư, tấm chắn này có thể bảo vệ chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Cùng với hệ thống bảo vệ vật lý, UAV và robot mặt đất cũng sẽ triển khai màn khói để che giấu sự di chuyển của các đơn vị. Một hình ảnh về thử nghiệm thực địa đối với tổ hợp bảo vệ toàn diện của Trung Quốc đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Thử nghiệm hệ thống bảo vệ binh sĩ trước máy bay không người lái.

Một số chuyên gia quân sự Nga đã bày tỏ sự hoài nghi rất lớn về sản phẩm do Trung Quốc phát triển. Mặc dù nền tảng kết hợp này tỏ ra ấn tượng trong các cuộc thử nghiệm thực địa, nhưng hiệu quả của nó trong điều kiện chiến đấu thực tế vẫn còn đáng ngờ.

Trong chiến tranh hiện đại, phương tiện hủy diệt chính đã chuyển từ đạn súng máy và súng trường tấn công, sang máy bay không người lái giá rẻ được trang bị chất nổ.

Đối với những chiếc UAV cỡ nhỏ này, chính các nền tảng robot sẽ trở thành mục tiêu, cũng như mọi thứ phía sau chúng. Để trinh sát, quân đội hiện đại sử dụng máy ảnh nhiệt, radar và các hệ thống nhận dạng mục tiêu khác, trong đó màn khói không gây ra trở ngại đáng kể.

Hệ thống như vậy sẽ hiệu quả hơn không phải trong chiến trường, mà là để các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng cho mục đích dân sự.

Ví dụ khi trấn áp những cuộc biểu tình quy mô lớn, các tấm chắn di động sẽ bảo vệ lực lượng an ninh khỏi đá, pháo sáng và những vật thể khác thường bị ném vào họ trong tình huống như vậy. Khói tạo ra sự hỗn loạn và hoảng sợ, trong khi máy bay không người lái làm gia tăng áp lực tâm lý lên đám đông.

Theo Topwar



