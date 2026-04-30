Hé lộ tình huống 'ngàn cân treo sợi tóc' trên tiêm kích Su-47 huyền thoại

Bạch Dương |

Su-47 Berkut được xem là tiêm kích thế hệ năm đầu tiên của Nga, nhưng nó không bao giờ được sản xuất hàng loạt.

- Ảnh 1.

Theo thông tin từ phi công thử nghiệm Sergei Bogdan - người được phong tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga, trong quá trình thử nghiệm máy bay chiến đấu tiên tiến Su-47 của Nga, các thiết bị dẫn đường đã gặp sự cố.

Theo lời kể lại, lỗi kỹ thuật thiết bị đã gây khó khăn trong quá trình tiếp cận hạ cánh trong điều kiện trời nhiều mây: "Tôi đã yêu cầu người điều khiển không lưu và phi hành đoàn đóng vai trò là người dẫn đường hạ cánh. Nhưng họ báo cáo rằng máy bay sắp hết nhiên liệu", phi công thử nghiệm cho biết.

Sergei Bogdan giải thích rằng ông "đã xoay sở để bay theo sau chiếc Su-25 và bất chấp sự chênh lệch về tốc độ, vẫn giữ được vị trí phía sau nó trong những đám mây dày đặc".

Nhờ kỹ năng điều khiển siêu hạng của phi công Bogdan, nguyên mẫu Su-47 đã hạ cánh và không bị phá hủy, nhờ vậy mà công chúng vẫn có thể chiêm ngưỡng nó tại các cuộc triển lãm thay vì chỉ biết tiếc nuối như một "siêu phẩm" khác, đó là chiếc Su-37 - máy bay này đã rơi trong một chuyến kiểm tra.

- Ảnh 2.

Phi công thử nghiệm, Anh hùng nước Nga - ông Sergei Bogdan.

Vào tháng 9/2022, giới chức quốc phòng Nga báo cáo các công nghệ được sử dụng trong tiêm kích thế hệ năm Su-57 đang được ứng dụng ngược lại trên máy bay chiến đấu thử nghiệm Su-47.

Nguyên mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-47 với đôi cánh cụp về phía trước đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 25/9/1997.

Tại thời điểm những năm 2000, dự án máy bay này đã bị hủy bỏ để ưu tiên cho chương trình Su-57 thận trọng và tiên tiến hơn.

Theo TASS
