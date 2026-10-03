Cơ phó FlyDubai bị cáo buộc tấn công cơ trưởng và tìm cách khiến máy bay lao xuống Israel từng bị Oman Air đình chỉ bay sau khi bị phát hiện sở hữu “tài liệu cực đoan”.

Từng bị đình chỉ bay

Cơ phó chuyến bay FlyDubai bị cáo buộc tấn công cơ trưởng và tìm cách khiến máy bay lao xuống khi đang trên đường tới Israel từng bị Oman Air đình chỉ bay sau khi được xác định là một nguy cơ an ninh, theo các quan chức tình báo và thực thi pháp luật cấp cao.

Nhiều nguồn tin am hiểu cuộc điều tra xác định nghi phạm là Hamam Al Hammami, 29 tuổi, quốc tịch Oman.

Theo các quan chức được ABC News dẫn lời, năm 2024, khi đang là phi công tập sự của Oman Air, Al Hammami bị phát hiện sở hữu các tài liệu cực đoan. Sau đó, người này bị đình chỉ công việc bay nhưng vẫn được phép tiếp tục làm việc cho hãng trong một vị trí hành chính.

Máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng flydubai chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion, Israel, tại thành phố Lod, ngày 30/9/2026 (Ảnh: AFP)

Các nhà chức trách đang điều tra cách Al Hammami sau đó được phép trở lại công việc phi công tại FlyDubai, cũng như quá trình khiến người này trở thành cơ phó trên chuyến bay hướng tới Israel.

Al Hammami được chuyển từ Saudi Arabia tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hôm 1/10. Theo các nguồn tin được thông báo về cuộc điều tra, nghi phạm đang hợp tác với nhà chức trách và cho biết mục đích của mình là làm máy bay rơi xuống Israel.

FlyDubai, Oman Air và Đại sứ quán Oman chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận của ABC News.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 2/10, FlyDubai cho biết hãng đã tạm dừng các chuyến bay tới Tel Aviv cho đến khi có thông báo mới theo yêu cầu của nhà chức trách. Hãng đồng thời khẳng định một cuộc điều tra chính thức do các cơ quan chức năng tiến hành đang được triển khai và FlyDubai hoàn toàn hợp tác với quá trình này.

Máy bay lao xuống nhanh, hành khách khống chế cơ phó

Sự cố xảy ra khi chuyến bay FlyDubai đang trên đường tới Israel. Một thảm họa đã được ngăn chặn sau khi cơ trưởng Smit Machchhar chống trả nghi phạm, trong khi một số hành khách chạy lên phía trước và khống chế người này. Trước đó, máy bay đã lao xuống rất nhanh.

Một hành khách có mặt trên chuyến bay, Yaniv Hayoun, cho biết ông đã kéo cần điều khiển để giúp máy bay ổn định trở lại. Sau đó, một phi công thứ ba đang ngồi trong khoang hành khách lên buồng lái và tiếp quản việc điều khiển. Máy bay cuối cùng hạ cánh an toàn tại Tabuk, Saudi Arabia.

Các hành khách đã trở về an toàn (Ảnh: Reuters)

Bác sĩ Shota Musaev, một trong những hành khách chạy về phía đầu máy bay, kể với ABC News rằng nghi phạm bị thương và bị khống chế trên sàn ngay bên ngoài buồng lái.

Theo Musaev, nghi phạm nói mình đến từ Oman. Có thời điểm, người này còn cầu xin ông giết mình. “Kill me please, kill me please” (Hãy giết tôi, làm ơn hãy giết tôi), Musaev kể lại lời nghi phạm.

Các quan chức Israel dự kiến có mặt tại UAE để tham gia quá trình thẩm vấn Al Hammami, theo các nguồn tin.

Thủ tướng Israel nói nghi phạm có dấu hiệu “cực đoan hóa Hồi giáo”

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 2/10 cho biết nghi phạm đã trải qua quá trình mà ông gọi là “Islamist radicalization”, tức “cực đoan hóa Hồi giáo”.

“Anh ta đã tìm cách làm máy bay rơi cùng toàn bộ hành khách trên đó”, Netanyahu nói trong một video do văn phòng của ông công bố.

Thủ tướng Israel cho biết nhà chức trách đang điều tra khả năng nghi phạm được một bên khác cử đi thực hiện hành động này, đồng thời tuyên bố bên đứng sau, nếu được xác định, sẽ phải chịu trách nhiệm.

Netanyahu cũng tiếp tục ca ngợi Yaniv Hayoun cùng những hành khách khác đã khống chế nghi phạm và ngăn chặn điều ông mô tả là một thảm họa tương tự vụ khủng bố ngày 11/9.

Tuy nhiên, những thông tin trên mới là nhận định và nội dung đang được điều tra. Chưa có kết luận công khai cuối cùng về động cơ hay việc nghi phạm có liên hệ với một tổ chức nào hay không.

Từng học quản lý hàng không tại Anh

Một trang tiểu sử trên Internet được cho là thuộc về Al Hammami cho thấy người này từng học quản lý hàng không tại một trường đại học ở Anh và kỹ thuật tại một trường đại học ở Australia.

Một nguồn tin tại Buckinghamshire New University xác nhận với ABC News rằng Al Hammami đã hoàn thành chương trình đào tạo từ xa kéo dài 3 năm và tốt nghiệp ngành quản lý hàng không vào năm 2023.

Phía trường nhấn mạnh Al Hammami không được đào tạo phi công tại trường.

Trong khi đó, đại diện một trường đại học ở Australia từ chối bình luận về thông tin liên quan đến Al Hammami và chuyển yêu cầu của ABC News tới Cảnh sát Liên bang Australia.

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc, trong đó tập trung vào quá trình Al Hammami được tuyển dụng và cho phép thực hiện công việc phi công sau khi từng bị Oman Air đình chỉ bay vì những lo ngại liên quan đến an ninh.

Nguồn: ABC News