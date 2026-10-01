HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cô gái rơi từ tầng 8 xuống mái tôn, hành động sau đó khiến tất cả những người ở hiện trường đều kinh ngạc

Gia Linh
|

Sự việc xảy ra tại Campuchia khiến những người có mặt ở hiện trường ban đầu là thót tim sợ hãi, sau đó thì đứng hình vì quá kinh ngạc.

Mới đây, một sự việc hi hữu đã xảy ra tại Campuchia khi một cô gái trẻ được cho là đã rơi từ tầng 8 xuống đất nhưng sau đó lại có biểu hiện lạ khiến những người chứng kiến không khỏi kinh ngạc.

Thông tin được tờ Mothership dẫn lại từ Sin Chew Daily, vụ việc xảy ra tại Sihanoukville vào rạng sáng ngày Chủ nhật, 27 tháng 9 vừ qua. Người dân ở khu vực này đã nghe thấy tiếng động lớn nên mới đổ ra ngoài xem thì thấy một cô gái bị rơi xuống phần mái tôn của một ngôi nhà.

Cô gái rơi từ tầng 8 xuống mái tôn và hành động kỳ lạ gây sốc - Ảnh 1.

Cô gái rơi xuống từ tầng 8 làm lõm hẳn một phần mái tôn. (Ảnh: TNB News)

Được biết, cô gái đã rơi xuống từ tầng 8, làm lõm hẳn một phần mái tôn. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô gái đã tỉnh lại và sử dụng điện thoại như không có chuyện gì xảy ra. Nạn nhân sau đó đã tự mình trèo xuống và rời khỏi hiện trường.

Cô gái rơi từ tầng 8 xuống mái tôn và hành động kỳ lạ gây sốc - Ảnh 2.

Cô gái đã tự mình trèo xuống sau cú ngã.

Theo tin từ TNB News, cô gái đã rơi từ tầng 8 của tòa nhà xuống mái tôn của một ngôi nhà gần đó nhưng không rõ lý do của cú ngã. Người dân xung quanh giật mình vì tiếng động lớn và chạy đến kiểm tra.

Ban đầu, họ lo sợ rằng cô đã bị thương nặng hoặc đã tử vong, tờ Sin Chew Daily đưa tin. Do đó, không có người dân nào dám tiếp cận nạn nhân. Tuy nhiên, chỉ khoảng nửa giờ sau, cô gái đã tỉnh lại và ngồi dậy. Sau đó, cô lấy điện thoại ra và sử dụng trong khoảng 20 phút.

Tiếp đó, cô gái tự mình trèo xuống khỏi mái nhà và rời khỏi hiện trường. Không có thông tin nào cung cấp thêm chi tiết về tình trạng của cô gái sau khi cô rời đi.

Dù cô gái đã tự mình rời khỏi hiện trường và trông có vẻ không bị thương, nhưng theo các chuyên gia, các nạn nhân ngã từ trên cao xuống dù vẫn tỉnh táo nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cực kỳ nghiêm trọng đến tính mạng. Đầu tiên, lực tác động mạnh có thể gây ra hiện tượng chảy máu trong hộp sọ hoặc dập vỡ nội tạng mà mắt thường không thể nhìn thấy ngay lập tức.

Tiếp theo, cơ thể người bệnh lúc này có nguy cơ cao bị tổn thương hoặc gãy cột sống cổ và lưng. Nếu mọi người xung quanh vội vàng bế vác hay di chuyển sai tư thế, lực ép này có thể làm đứt tủy sống dẫn đến liệt vĩnh viễn hoặc tử vong đột ngột. Do đó, việc giữ nguyên vị trí, cố định trục đầu - cổ - lưng cho nạn nhân và gọi ngay cấp cứu y tế là điều bắt buộc phải làm lúc này.

Gia Linh (Theo Mothership)

3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Năm, 1/10/2026
Tags

cô gái

mái tôn

kinh ngạc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại