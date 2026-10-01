Sự việc xảy ra tại Campuchia khiến những người có mặt ở hiện trường ban đầu là thót tim sợ hãi, sau đó thì đứng hình vì quá kinh ngạc.

Mới đây, một sự việc hi hữu đã xảy ra tại Campuchia khi một cô gái trẻ được cho là đã rơi từ tầng 8 xuống đất nhưng sau đó lại có biểu hiện lạ khiến những người chứng kiến không khỏi kinh ngạc.

Thông tin được tờ Mothership dẫn lại từ Sin Chew Daily, vụ việc xảy ra tại Sihanoukville vào rạng sáng ngày Chủ nhật, 27 tháng 9 vừ qua. Người dân ở khu vực này đã nghe thấy tiếng động lớn nên mới đổ ra ngoài xem thì thấy một cô gái bị rơi xuống phần mái tôn của một ngôi nhà.

Cô gái rơi xuống từ tầng 8 làm lõm hẳn một phần mái tôn. (Ảnh: TNB News)

Được biết, cô gái đã rơi xuống từ tầng 8, làm lõm hẳn một phần mái tôn. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô gái đã tỉnh lại và sử dụng điện thoại như không có chuyện gì xảy ra. Nạn nhân sau đó đã tự mình trèo xuống và rời khỏi hiện trường.

Cô gái đã tự mình trèo xuống sau cú ngã.

Theo tin từ TNB News, cô gái đã rơi từ tầng 8 của tòa nhà xuống mái tôn của một ngôi nhà gần đó nhưng không rõ lý do của cú ngã. Người dân xung quanh giật mình vì tiếng động lớn và chạy đến kiểm tra.

Ban đầu, họ lo sợ rằng cô đã bị thương nặng hoặc đã tử vong, tờ Sin Chew Daily đưa tin. Do đó, không có người dân nào dám tiếp cận nạn nhân. Tuy nhiên, chỉ khoảng nửa giờ sau, cô gái đã tỉnh lại và ngồi dậy. Sau đó, cô lấy điện thoại ra và sử dụng trong khoảng 20 phút.

Tiếp đó, cô gái tự mình trèo xuống khỏi mái nhà và rời khỏi hiện trường. Không có thông tin nào cung cấp thêm chi tiết về tình trạng của cô gái sau khi cô rời đi.

Dù cô gái đã tự mình rời khỏi hiện trường và trông có vẻ không bị thương, nhưng theo các chuyên gia, các nạn nhân ngã từ trên cao xuống dù vẫn tỉnh táo nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cực kỳ nghiêm trọng đến tính mạng. Đầu tiên, lực tác động mạnh có thể gây ra hiện tượng chảy máu trong hộp sọ hoặc dập vỡ nội tạng mà mắt thường không thể nhìn thấy ngay lập tức.

Tiếp theo, cơ thể người bệnh lúc này có nguy cơ cao bị tổn thương hoặc gãy cột sống cổ và lưng. Nếu mọi người xung quanh vội vàng bế vác hay di chuyển sai tư thế, lực ép này có thể làm đứt tủy sống dẫn đến liệt vĩnh viễn hoặc tử vong đột ngột. Do đó, việc giữ nguyên vị trí, cố định trục đầu - cổ - lưng cho nạn nhân và gọi ngay cấp cứu y tế là điều bắt buộc phải làm lúc này.

Gia Linh (Theo Mothership)