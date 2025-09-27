Hé lộ lượng vũ khí cực lớn Trung Quốc âm thầm mua từ Nga phục vụ tác chiến đổ bộ

Mặc dù Trung Quốc có một đội quân khổng lồ với 2 triệu người, có thể dễ dàng tự trang bị vũ khí, Bắc Kinh vẫn bí mật mua một lượng lớn thiết bị tác chiến từ Nga, được thiết kế trang bị cho một tiểu đoàn đổ bộ đường không.

Thỏa thuận mua bán đã được ký kết vào năm 2023, thông tin này được biết đến nhờ vụ tấn công mạng vào các thư từ mà nhóm tin tặc Black Moon thu thập được, và Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh - RUSI đã tiến hành phân tích khoảng 800 trang thông tin.

Theo thông tin này, Trung Quốc đã mua: 37 BMD-4M; 11 Sprut-SDM1; 11 APC-MDM "Rakushka"; một số xe chỉ huy và xe tham mưu do "NPP" Rubin sản xuất; một số trạm kiểm soát pháo binh di động "Rheostat"; một số lượng nhất định UAV Orlan-10; Hệ thống dù lượn "Dalnolet".

Tất cả các thiết bị phải được trang bị hệ thống thông tin liên lạc của Trung Quốc. Tài liệu kỹ thuật để tự bảo trì và hiện đại hóa vũ khí - thiết bị quân sự cũng được chuyển giao kèm theo. Và nói chung, Trung Quốc có đủ khả năng thực hiện kỹ thuật đảo ngược và sao chép nếu cần thiết.

Xe tăng hạng nhẹ Sprut và Xe bọc thép chở quân Rakushka ở phía sau.

Trong bối cảnh này, câu hỏi đầu tiên chính là Trung Quốc có thực sự cần mua vũ khí từ Liên bang Nga hay không? Trang Defense Express đã cung cấp dữ liệu về thành phần đổ bộ đường không thuộc lực lượng vũ trang Trung Quốc: bao gồm 5 quân đoàn dù, 1 lữ đoàn tấn công dù, 1 lữ đoàn đặc nhiệm, 1 lữ đoàn vận tải (trực thăng), 1 trung đoàn trực thăng tấn công và 1 lữ đoàn hỗ trợ.

Tuy nhiên Trung Quốc hiện chỉ có 180 xe thiết giáp nhảy dù ZBD-03, cũng như một số lượng nhất định loại CS/VN3 bánh lốp. Do vậy Lính dù Trung Quốc thậm chí còn nhẹ hơn cả Lực lượng Đổ bộ đường không của Nga. Đồng thời, trọng tâm đổ bộ bằng trực thăng lại được đặt lên hàng đầu.

Điều cần nói nữa là BMD-4M được trang bị pháo 100 mm kết hợp với pháo 30 mm, còn Sprut thực chất là xe tăng hạng nhẹ với pháo 125 mm. Điều này cho thấy hỏa lực được tăng cường đáng kể.

Đáng chú ý là hệ thống dù Dalnolet, đây là loại dù có cánh, được thiết kế cho các đơn vị đặc nhiệm và cho phép trong điều kiện thuận lợi, có thể đạt tầm hoạt động 60 km.

Toàn bộ thiết bị mua từ Liên bang Nga đều được thiết kế để triển khai từ máy bay vận tải quân sự Il-76, trong đó Trung Quốc có khoảng 75 chiếc (20 chiếc Il-76 và 55 chiếc Y-20 nội địa tương tự).

Theo ước tính của RUSI, cần 35 chiếc Il-76 để cơ động một đội hình như vậy, tức là bằng một nửa số máy bay hiện có.

Và điều này có thể được coi một cách khách quan là sự tăng cường đáng kể năng lực không quân của Trung Quốc, một phần không thể thiếu trong hoạt động đổ bộ tổng thể với cái gọi là "cơ động thẳng đứng".

Khi lính thủy đánh bộ đổ bộ lên bờ trong khi ở phía sau, lực lượng không quân sẽ chiếm giữ các mục tiêu quan trọng và kiềm chế cơ động của đối phương.

Ngoài ra thông qua huấn luyện quân sự tại Liên bang Nga, Trung Quốc đã có thêm kiến thức về việc sử dụng các đơn vị lính dù và những công cụ sẵn có. Nói cách khác, đây là một giải pháp "chìa khóa trao tay" đã sẵn sàng.