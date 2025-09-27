HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Việt Nam sản xuất pháo tự hành có khả năng cơ động dưới nước

Nguyễn Minh |

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) vừa giới thiệu một trong những số sản phẩm vũ khí mới do ngành quân giới Việt Nam nghiên cứu, sản xuất là pháo tự hành PTH-01, với nhiều tính năng ưu việt.

Theo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng , pháo tự hành PTH-01 có khối lượng chiến đấu khoảng gần 16 tấn.

Việt Nam sản xuất pháo tự hành có khả năng cơ động dưới nước- Ảnh 1.

Pháo tự hành PTH-01.

Với động cơ diesel công suất 300 mã lực, pháo tự hành PTH-01 còn có bộ phận dẫn tiến bơi nước bằng xích, đạt vận tốc lớn nhất 60km/giờ; đặc biệt PTH-01 có khả năng cơ động ở nhiều địa hình phức tạp, kể cả dưới nước.

Cùng với đó, loại pháo tự hành mới này có khả năng leo dốc đứng, vượt hào rộng, vượt tường cao và vượt sườn nghiêng.

Được trang bị pháo cỡ nòng 122mm cùng cơ số đạn lớn, PTH-01 có tốc độ bắn ưu việt. Ngoài ra, PTH-01 còn có hệ thống phòng chống tác nhân hóa học và thông gió khoang lái xe, khoang tháp pháo cùng hệ thống điều hòa 18 nghìn BTU.

Việt Nam sản xuất pháo tự hành có khả năng cơ động dưới nước- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, cùng các đại biểu tham quan pháo tự hành PTH-01 và một số dòng xe thiết giáp do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nghiên cứu, sản xuất.

Việt Nam sản xuất pháo tự hành có khả năng cơ động dưới nước- Ảnh 3.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao đổi với lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng về pháo tự hành PTH-01.

Việt Nam sản xuất pháo tự hành có khả năng cơ động dưới nước- Ảnh 4.

Ảnh: Nguyễn Minh

