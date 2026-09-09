Hé lộ gương mặt sẽ được xướng tên đầu tiên để chọn ngành tại Match Day

Tại kỳ thi bác sĩ nội trú, các thí sinh có điểm số cao sẽ có lợi thế trong lượt xướng tên chọn ngành tại Match Day 2026.

Vượt qua 1.114 thí sinh tốt nghiệp từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên toàn quốc, 780 thí sinh năm nay vượt qua kỳ thi kiểm tra năng lực khách quan, đủ điều kiện tham dự Match Day 2026 - Ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa của Trường Đại học Y Hà Nội .

Để có mặt tại Match Day, các thí sinh phải trải qua 3 buổi thi với đề thi kết cấu từ các môn Lâm sàng gồm Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Cấp cứu và các môn Y học cơ sở gồm Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Di truyền, Dược lý, Vi sinh, Mô phôi, Giải phẫu bệnh.

Kỳ thi được xây dựng nhằm bảo đảm tính giá trị, tin cậy và khách quan trong đánh giá năng lực chuyên môn của từng thí sinh.

Không chỉ phải vượt qua kỳ thi có tính cạnh tranh cao, các thí sinh còn phải nỗ lực đạt số điểm tốt nhất. Theo quy định, thí sinh có thứ hạng điểm thi cao hơn sẽ được ưu tiên lựa chọn chuyên ngành trước tại Match Day.

Các thí sinh có điểm số cao sẽ có lợi thế trong lượt xướng tên chọn ngành tại Match Day 2026. (Ảnh minh họa: AI)

Theo danh sách Trường Đại học Y Hà Nội công bố năm nay, Nguyễn Đức Anh Quân (SN 2002) là thủ khoa ngành Y khoa với 24,91 điểm. Với thành tích này, Anh Quân sẽ là thí sinh đầu tiên được xướng tên và lựa chọn chuyên ngành tại Match Day 2026.

Tại Match Day năm 2025, người đầu tiên được xướng tên là bác sĩ Vũ Ngọc Duy - Thủ khoa ngành Y khoa, đạt 25,09/30 điểm. Với vị trí dẫn đầu, bác sĩ Vũ Ngọc Duy là người đầu tiên được gọi tên và lựa chọn Sản phụ khoa.

Theo Trường Đại học Y Hà Nội, Match Day không chỉ là dấu mốc hoàn tất quá trình tuyển sinh mà còn ghi nhận nỗ lực của các tân bác sĩ sau một kỳ tuyển chọn khắt khe. Kết quả được xác định qua các đề thi tổng hợp, bao phủ toàn bộ kiến thức cốt lõi và nâng cao trong chương trình đào tạo đại học.

Thay vì áp đặt việc lựa chọn chuyên ngành và cạnh tranh trong nhóm chuyên ngành tuyển sinh theo chỉ tiêu cố định khi đăng ký dự tuyển, Match Day tạo điều kiện tối đa dựa trên chính điểm số nỗ lực của thí sinh vượt qua kỳ thi tuyển. Mỗi thí sinh, căn cứ trên điểm số của mình để xác định lựa chọn nguyện vọng phù hợp nhất với đam mê, sở trường và định hướng phát triển sự nghiệp cá nhân trong tương lai.

Để giúp thí sinh có thêm cơ sở trước thời điểm quyết định hướng đi nghề nghiệp, nhà trường và các bộ môn đã tổ chức nhiều chương trình với quy mô khác nhau, cung cấp thông tin về từng chuyên ngành, lộ trình phát triển chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp. Qua đó, các tân bác sĩ có thể chủ động cân nhắc, đối chiếu với năng lực, nguyện vọng và định hướng phát triển của bản thân.

Trước ngưỡng cửa lựa chọn con đường nghề nghiệp, GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho rằng mỗi chuyên ngành đều có giá trị riêng và đều có thể mở ra cơ hội thành công nếu người học đủ cố gắng, đam mê và kiên trì theo đuổi.